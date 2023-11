Developerská skupina Top Estates naváže v Praze další výstavbou na úspěšnou první etapu projektu Barrandez-Vous, který získal již několik prestižních ocenění mezi stovkami staveb za Nejlepší rezidenční projekt v ČR. Nový objekt harmonicky ucelí organickou architekturu bytového komplexu a přinese téměř 50 jednotek v prémiovém standardu.

ilustrační foto | Foto: Top Estates

Tři objekty s unikátními výhledy na Prahu a rozlehlým parkem uprostřed, vznikají ve dvou etapách. Ve většině bytů v nedávno dokončených domech Sever a Jih již spokojeně žijí noví rezidenti a v nabídce zbývá už jen několik jednotek v prémiové kvalitě se zahradami a terasami.

Během dvou let vznikne nový bytový dům Západ s téměř padesáti byty, který dostavbou území ucelí architektonický záměr i veřejný prostor. Oblíbené byty se zahradami i terasami zůstanou i v novém objektu nejvíce zastoupeny a díky poloze na kopci poskytnou unikátní výhledy na celou metropoli. Developer plánuje zahrnout do projektu více umění, designu, moderních technologií i prémiového standardu a posunout komfort bydlení v nové etapě Barrandez-Vous ještě výš.

Prodej bytů a rezervace druhé etapy zahájila developerská skupina Top Estates už v letních měsících. Její součástí je i stavební společnost, která v předchozích týdnech dokončila všechny přípravné kroky.

“Před zahájením samotné výstavby druhé etapy Barrandez-Vous byly na pozemku provedeny přípravné práce ve smyslu realizace přeložek teplovodu a vodovodu, abychom mohli zahájit zemní a výkopové práce a byla zajištěna stavební jáma pro založení objektů budovy Západ. Tuto fázi odstartujeme na konci ledna a dokončení je naplánováno v roce 2026”, popisuje Filip Kašík, výrobní ředitel developerské společnosti Top Estates.

Zdroj: Top Estates

V novém rezidenčním projektu se potkalo vše a obě etapy mají co nabídnout. Moderní design, vysoký standard bydlení s výhledy na Prahu, soukromé zahrady i park plný stromů a kvetoucích rostlin s relaxačními zónami. Naleznete jej v ulici Kurandové na Barrandově, v lokalitě s kompletní občanskou vybaveností a přímým spojením do centra jak MHD, tak autem. V okolí můžete k procházkám do přírody využít blízký Chuchelský háj, Červený lom i kouzelné Prokopské údolí.