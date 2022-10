Trh s e-mobilitou je relativně nový s velmi dynamickým rozvojem.

Prakticky všechny významné automobilky mají do svého výrobního programu zařazena auta s plně elektrickým nebo hybridním pohonem. Přechod od spalovacího motoru k e-mobilitě je zcela revoluční změnou, která přináší i pro ostatní segmenty průmyslu nové růstové příležitosti.

Jedním z příkladů tohoto vývoje je i rozvoj firmy Backer Elektro CZ a.s., která se stala dodavatelem topných těles, která jsou finálně užívána v centrálním systému ohřevu kabin plně elektrických vozů BMW. Nepřítomnost tepla ze spalovacího motoru u elektroaut přinesla na trh příležitost pro výrobu nového produktu a firma Backer Elektro CZ a.s. tuto příležitost plně využila. Kromě tradiční technologie výroby trubkových elektrických topných těles, která jsou všeobecně známá z různých domácích spotřebičů, jako jsou například sporáky, pračky a myčky, Backer Elektro CZ a.s. disponuje i novější technologií výroby tištěných topných těles. Jednotlivé vrstvy izolační, vodivé i topné (rezistorové) jsou postupně tištěny na nerezový substrát a vytvrzovány při vysokých teplotách.

A právě tato technologie díky svým technickým parametrům a výborné opakovatelnosti je předurčena pro úspěšné využití při velkosériové výrobě aut. Firma Backer Elektro CZ a.s. se aktivně podílela na vývoji aplikace tištěného topného tělesa pro ohřev kabin elektroaut a dlouhodobě se připravovala formou investic na zahájení sériové výroby. Dnes jsou dodávky tohoto důležitého komponentu pro kompletaci elektroaut realitou, firma Backer Elektro CZ a.s. je firmou certifikovanou pro dodávání do trhu automotive a zcela jistě na tento úspěch naváže svou účastí v dalších významných projektech.

