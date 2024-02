V době, kdy je společenský tlak na ideální postavu větší než kdy jindy, se mnoho lidí snaží najít ten "správný" způsob, jak zhubnout.

Internet a sociální média jsou přeplněny radami o hubnutí, dietními plány a zaručenými metodami, které slibují rychlé výsledky. Ale co když vám řekneme, že mnoho z těchto "zaručených" rad je ve skutečnosti mýtem? V tomto článku se podíváme na pět nejrozšířenějších mýtů o hubnutí, které stále kolovaly a byly bezmyšlenkovitě přijímány jako pravda mnoha lidmi po celém světě.

1. Vynechání pečiva mi pomůže zhubnout

Když vyloučíme ze svého jídelníčku pečivo, nastane několik důležitých změn. Tělo je překvapeno a zůstává v pohotovosti, protože se s podobnou situací dosud nesetkalo. Máte okamžitě méně energie, neboť sacharidy byly vaším hlavním zdrojem energie. Nevíte, co jíst, protože pečivo jste jedli celý život a netušíte, čím ho správné nahradit.

„Týdně navštíví naše nutriční poradny desítky lidí. Pravidelně se setkáváme během konzultací s tím, že lidé přestali jíst pečivo nebo celkově sacharidy. Bohužel, tento postup dovedl většinu z nich k jojo efektu a demotivaci a hubnutí se nepovedlo, opisuje výživový specialista Petr Bažan.

Nedostatek energie vede k bolesti hlavy, začneme pociťovat stres a může se objevit mozková mlha, kdy máte pocit, že váš mozek nefunguje tak, jak by měl. Na cvičení nezbývá žádná energie, protože i to málo, co jste tělu poskytli, si rozdělili mozek, játra, ledviny a srdce. Vaše hmotnost dočasně klesne, přičemž ztratíte vodu a svalový glykogen. Nicméně, když se vrátíte k pečivu, můžete si všimnout obnovení ztracené hmotnosti, a dokonce i nějakých dodatečných kilogramů. Tělo se totiž raději pojišťuje rezervami, protože neví, kdy zase přijde další pokus o omezení”.

2. Keto diety jako zázrak moderní doby

Keto diety jsou vhodné pouze pro omezený počet jedinců. Tito lidé by měli být úplně zdraví a neměli by mít problémy s cholesterolem a tuky v krvi. „Pokud máte hraniční hodnoty cholesterolu nebo triglyceridů, není pro vás keto dieta vhodná. Tento typ stravování staví na zvýšeném příjmu tuku, což je přesný opak toho, co by měl člověk dělat při problémech s cholesterolem a tuky v krvi,” doplňuje specialista z opavské nutriční poradny.

Další nevýhodou je omezená pestrost jídel. Recepty jsou v podstatě stále stejné, a není možné keto dietu příliš přizpůsobit. Také byste měli počítat s tím, že budete závislí na speciálních doplňcích a práškové stravě, protože stravování podle keto diety je časově i finančně náročné.

Mějte na paměti, že průmysl s dietními produkty nebyl vytvořen pro vaše hubnutí, ale spíše pro to, abyste nakupovali. A nezapomeňte, že když začnete jíst normálně, tělo automaticky přepne ze stavu ketózy zpátky a opět bude využívat energii ze sacharidů.

3. Malé porce až hladovění mě dovede k vysněné postavě

Radu, jíst každé 2 hodiny znají snad všichni. Vůbec to ale nemusí být pro každého. Úplně stačí, když se budete pohybovat od 3-5 porcí.Frekvence jídla závisí na vašem zdravotním stavu, čase vstávání, spánkovém režimu, povaze práce a pravidelnosti cvičení. Různý stravovací režim je vhodný pro diabetika a jiný pro jedince, kteří cvičí každý den ve fitness centru. Nemusíte se řídit obecnými pravidly - zkuste zjistit, co vyhovuje vám. Kolik porcí stihněte připravit a sníst, zda vám vyhovují menší porce nebo se rádi pořádně najíte.

4. Bez doplňků a prášků to nejde

Mnoho lidí hledá okamžitá řešení - prášky s vlákninou, hotová obědová jídla a tablety na hubnutí. Doplňky stravy jsou jako třešnička na dortu. Pokud nemáte stanovené jasné stravovací návyky, jsou pro vás zbytečné. Nejprve si "upečte dort" pomocí základních potravin, které najdete v běžném obchodě, a pak přidávejte třešničky. Hubnutí lze dosáhnout i bez tisícikorunových doplňků. Začněte zdravým jídelníčkem, který obsahuje obyčejné potraviny jako je žitný chléb, ovesné vločky, brambory, bíle maso a zelenina.

5. Poslední jídlo v 18 hodin

Najděte si vlastní cestu. Pokud pro někoho funguje večeřet v 18 hodin, ať to dělá. Platí, že co vyhovuje kamarádce, nemusí vyhovovat mně. Držte se pravidla nejíst alespoň 2-3 hodiny před spaním. Když jdete spát ve 22 hodin, klidně si můžete dát lehkou večeři i v 20 hodin. Tělo se během noci regeneruje, a pokud půjdete spát s prázdným žaludkem, regenerace možná nebude tak efektivní, jak by byla po vyváženém jídle, klidně i 2 hodiny před spaním. Zaměřte se spíš na to, co jíst a kolik, než na to, v jakou hodinu.

Výživový specialista Petr Bažan, Prajzská NUTRI

