Takový je hnací motor lidí z hnutí Ostravak, které už v ostravské politice působí dvanáctým rokem.

Foto: Jan Vlček

V současné době je ve vedení několika městských obvodů. Ve Vítkovicích má dokonce i svého starostu.V tomto volebním období již není zastoupeno ve vedení města a ani ve vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, kde sice volby již po třetí vyhrálo, avšak povolební vyjednávání je dostala do opozice. Ani v této pozici však nezahálí, a kromě zastupitelstva působí jeho členové v různých komisích a výborech.

Na podzim letošního roku budou mít občané opět možnost ohodnotit práci svých zastupitelů a svůj názor vyjádřit u volebních uren. Pro lepší rozhodování Vám může být nápomocen časopis Ostravak, který jste měli v minulém týdnu objevit ve svých schránkách. Poukazuje na práci lidí z hnutí Ostravak v předchozích i těchto letech. „Nechceme teď v době prázdnin a dovolených obtěžovat čtenáře kritikou, proto je časopis laděn pozitivně a poukazuje na skutečnost, že politiku jde dělat i slušně a pro lidi. Což je naše krédo, a proto se to tak snažíme dělat,“ řekl Tomáše Málek, předseda hnutí Ostravak.

Zdroj: Jan Vlček

Časopis je také možnou vstupenkou na významné ostravské prázdninové akce. „Jsme rádi, že letošní léto bude zase takové, na jaké jsme byli zvyklí a nebude plné omezení a restrikcí, jako tomu bylo poslední dva roky. Rádi bychom umožnili lidem z Ostravy se zúčastnit některé z akcí, které se staly symbolem Ostravy. Tyto akce jsme podpořili nákupem vstupenek, které hodláme darovat mezi lidi,“ řekl Lukáš Semerák z hnutí Ostravak.

Jak vyhrát vstupenky na Beats for Love, Colours of Ostrava, Shakespearovské slavnosti či historický zápas Baník vs. Celtic?

Je to jednoduché. Sledujte facebook hnutí Ostravak, kde budou postupně vyhlašovány soutěže o jednotlivé vstupenky, splňte uvedené podmínky a hlavně si sežeňte časopis Ostravak, který budete muset mít v ruce při převzetí výhry v případě, že budete vylosováni.

Hodně štěstí a příjemné počtení přeje Ostravak, hnutí občanů

Zdroj: Ostravak, hnutí občanů

Zadavatel: Ostravak, hnutí občanů

Zpracovatel: Ostravak, hnutí občanů