Rychlá a snadná výstavba dřevostaveb láká stále více zájemců. Ušetří za energie a potěší i sousedy.

Modulová kavárna z dílny RD Rýmařov ve Dvořákových sadech v Karlových Varech. | Foto: Progresus invest holding core a.s.

O dřevostavby roste v Česku dlouhodobě zájem a to jak u starší, tak i mladší generace. Podle Asociace dodavatelů montovaných domů ADMD se jen za rok 2023 u nás postavilo 2 595 nových dřevostaveb, které tak tvořily 14,6 % nově postavených domů. A tento podíl má podle nově představené Surovinové politiky pro dřevo narůst v roce 2035 až na 25 %. Co je na dřevostavbách tak populární?

Stěhování za pár týdnů

Rychlost výstavby je oproti zděným domům nesrovnatelná a pomáhá rodinám s plynulým přechodem do nového bydlení. „Stavební díly přivezeme na pozemek v několika kamionech a během pár dnů dům postavíme. Pak pokračují práce na fasádě a v interiéru. Zákazníkovi standardně předáváme klíče během tří až čtyř týdnů od našeho příjezdu,“ říká Jan Nový, ESG ředitel skupiny Progresus, která vlastní tradiční český dřevostavitelský závod RD Rýmařov. Díky přípravě dílů v kontrolovaných podmínkách moderní výrobní haly jsou jednotlivé panely připravené s přesností na milimetry. Jen několik dní trvající montáž je velkým benefitem také pro sousedy, které probíhající stavba za hranicí jejich pozemku neobtěžuje nadměrným hlukem ani prachem.

Nabité technologiemi

Moderní dřevostavby komfort bydlení zvyšují i díky technologiím, které jsou už dnes samozřejmou součástí každého domu. Vybavení domů od různých dodavatelů se mohou zásadně lišit, například v RD Rýmařov je součástí nabídky tepelné čerpadlo a fotovoltaická elektrárna. Zájemce ušetří i na základové desce, jejíž zhotovení je u naprosté většiny domů v ceně domu.

A co životnost?

Častým tématem před výběrem typu stavby bývá porovnání životnosti staveb ze dřeva a jiných materiálů. “Životnost dřevostavby je totožná jako u zděných domů a je dána především správným konstrukčním řešením. Zákazník by si měl vždy vyhledat zkušeného a ověřeného dodavatele s prověřenými výrobními procesy. Hezkým příkladem životnosti dřevostaveb jsou například stovky let staré salaše v horách. Dnešní dřevostavby jsou navíc plné moderních materiálů, špičkových izolací a vybavení,” říká Radim Stroka, výrobní ředitel RD Rýmařov. Kvalitu a provedení stavby RD Rýmařov stvrzuje i svou třicetiletou zárukou. Dřevostavby také musí splňovat stejné bezpečnostní protipožární předpisy jako ostatní stavby. Při povodni pak bývá oprava dokonce jednodušší než u zděných domů. „Veškerá dřevěná konstrukce se vysuší a vymění se vodou narušená izolace. Následně se stěna zpátky zaklopí, udělá se povrchová úprava – omítka, stěrka a další a stavba je opět v pořádku,“ dodává Stroka. Celý proces je také v porovnání se zatopenou zděnou stavbou mnohem rychlejší.

Chcete se přesvědčit, jestli je dřevostavba pro vás to pravé? Přijďte se podívat na veletrh FOR ARCH, který probíhá od 17. do 21. září v pražských Letňanech. Budou se tam na vás těšit i odborníci z RD Rýmařov, předního středoevropského výrobce dřevostaveb ze skupiny Progresus, od kterých se o dřevostavbách dozvíte úplně vše.