Tradice a moderní výroba – to je Vodňanská drůbež

Komerční sdělení

Tradice zpracování drůbeže ve Vodňanech sahá až do 50. let minulého století, kdy 1.ledna 1957 vznikl národní podnik Jihočeské drůbežářské závody se sídlem v Českých Budějovicích. V druhé polovině 50.let se projevila nutnost vybudovat modernější zpracovatelský závod, který by efektivně a racionálně zpracovával narůstající poptávku po produkti drůbežího masa. A tak započalo budování nového závodu ve Vodňanech. Výstavba trvala více než 4 roky a do plného provozu byl nový vodňanský drubežářský závod oficiálně uveden 7.května 1965.

Foto: Vodňanská drůbež, a.s.