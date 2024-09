Společnosti se obchodně daří a hledá posily do výroby, oslovit chce i strojaře a dělníky z Ostravska

Foto: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.

Pražská společnost PRAKAB dodává na trh kabely pro nejrůznější využití již více než sto let. Tato tradiční česká firma, u jejíhož zrodu stál Dr. Emil Kolben, je silným hráčem na poli dodávek kabelů pro energetiku, ohniodolných a ohnivzdorných kabelů, instalačních kabelů, ale také kabelů pro využití v železniční dopravě. Úspěšná společnost, která své výrobky dodává mimo jiné pro Deutsche Bahn, ČEZ, německý a český E.ON nebo pro důležité projekty jakými jsou rekonstrukce Národní muzea v Praze, pražské metro a silniční nebo železniční tunely, hledá v současné době posily do výroby. Oslovit by chtěla i dělníky z Liberty Ostrava.

Tomáš ZieschangZdroj: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.„Naše společnost roste a obchodně se nám daří velice dobře. Hledáme proto nové posily do výroby,“ říká Tomáš Zieschang, jednatel společnosti PRAKAB Pražská kabelovna, která je součástí mezinárodní skupiny SKB Group. Společnost hledá talentované a motivované jedince, kteří se chtějí podílet na modernizaci světa kolem nás. Jde hlavně o strojařské a dělnické profese jako seřizovač linky, operátor, pomocník operátora, dělnický technolog, přípravář nebo servisní technik údržby. „Samozřejmě víme, jaký osud postihl společnost Liberty Ostrava a je nám jasné, že mnoho zkušených lidí bude nezaměstnaných a budou se porozhlížet po nové práci. Rádi bychom je proto oslovili s nabídkou přidat se k nám,“ vysvětluje Tomáš Zieschang.

„Zkoušeli jsme kontaktovat odborovou organizaci Liberty Ostrava nebo personální oddělení i úřad práce, nesetkali jsme se ale se zájmem o komunikaci nebo zprostředkování. Jako by to nikoho nezajímalo,“ dodává.

Přestože by práce v Prakab znamenala relokaci do Prahy, firma je připravena případným zájemcům s přesunem a ubytováním pomoci, a to i v případě celých rodin. „Zkušených a schopných lidí je na trhu nedostatek a my máme ve zvyku se o ně dobře postarat. Nabízíme jak atraktivní platové ohodnocení, tak také možnost dalšího kariérního růstu, studia nebo rekvalifikace,“ vyjmenovává Tomáš Zieschang. Společnost také podporuje moderní systémy řízení lidí, které berou v úvahu rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Plošně svým zaměstnancům nabízí 25 dní dovolené a ke standardům patří Multisport karta, Edenred Benefity, ale i jízdenka pro městskou hromadnou dopravu.

PRAKAB v současné době zaměstnává více než 350 lidí, kteří společně pracují na tom, aby se elektrická energie a informace mohly co nejrychleji a nejbezpečněji dostat na místo určení. „Naše firma v sobě spojuje hodnoty tradičního českého průmyslu s moderním a mezinárodním přístupem. Jsme nedílnou součástí životů nás všech, protože bez nás by nebyl přístup k energii a tuto úlohu bereme velmi vážně a zodpovědně,“ uzavírá Tomáš Zieschang. Společnost je významným hráčem na evropském trhu a držitelem mnoha certifikátů. Tím, že úspěšně dodává své výrobky do energetických sítí, stejně tak jako do dopravní infrastruktury, má budoucnost zajištěnou. Tyto dodávky do veřejných oblastí, a to nejen českých, zavazují PRAKAB k neustálému zlepšování kvality, k starosti o životní prostředí, bezpečnost práce a energetickou udržitelnost.