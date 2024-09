Také letošní léto se nese ve znamení otevírání pivovaru Starobrno veřejnosti. Po dvou komornějších akcích, které se konaly v květnu a červnu, otevře pivovar Starobrno své brány 14. září od 14:00 hodin. Den otevřených dveří se uskuteční v celém areálu a určitě stojí za návštěvu!

komerční sdělení | Foto: Heineken Česká republika, a.s.

Na všechny čeká atraktivní hudební program na dvou pódiích, pivní škola v novém kabátě i autogramiáda Komety. Celým odpolednem a večerem je provede (stejně jako v předchozích letech) oblíbený moderátor Nasty.

Návštěvníci by si měli do pivovaru pospíšit: jako první zahraje na hlavním pódiu v 15:00 hodin oblíbená skupina Monkey Business. Od 17:30 do 18:30 následuje koncert Ukulele Troublemakers, které vystřídá populární Kapitán Demo (vystoupí od 19:30 do 20:30 hodin). Hudební program uzavře od 21:00 do 22:00 DJ Mike Trafik & Vladimir 518.

Na hlavní pódium dále od 16:30 hodin zavítají hokejisté Komety Brno. Jako každoročně zde pokřtí dres pro novou sezónu, jak jinak než starobrněnským pivem. Poté bude následovat autogramiáda celého A týmu rovněž v prostoru horního nádvoří pivovaru.

Na spodním nádvoří návštěvníci najdou Pivní pódium, které se brzy odpoledne stane dějištěm knižního křtu. Historik Filip Vrána vydává v nakladatelství JOTA svou knihu Pivní Brno, která bude na místě i ke koupi. Křest se uskuteční ve 14:30 hodin. Poté se na Pivním pódiu uskuteční několik koncertů. Vystoupí zpěvačka a textařka Tereza Balonová (16:00 – 17:00 hodin), která v minulosti dvakrát odjela turné s kapelou Jelen, dále Lemon&Janait (18:00 – 19:00 hodin) a MEETING POINT (20:00 – 21:00 hodin).

Na Dni otevřených dveří se lidé mohou těšit i na správně načepovaný Škopek. „Chceme návštěvníkům v dolním prostoru pivovaru umožnit příjemné posezení s pivem ve skle v co nejlepší kvalitě. Načepují jim ho naši Umělci Škopku, čili výčepní z certifikovaných hospod, kde se o pivo výborně starají. Lidé si mohou dát i Bitr Nefiltr, který Starobrno dodává jen do těch nejlepších hospod, protože vyžaduje zvláštní péči,“ uvedla manažerka značky Starobrno Petra Dufková, která má akci na starosti. Na dolním nádvoří všichni najdou i oblíbenou pivní školu v novém kabátě, která letos bude mít dvojnásobnou kapacitu. Brewery Master Svatopluk Vrzala bude obsluhovat výčep na pódiu a bude všechny zájemce učit pivo čepovat, připravil i tři přednášky o pivu v průběhu odpoledne. Registrace na místě.

Ani tentokrát nebudou chybět exkurze do pivovaru s průvodcem zdarma, které začínají v 15:00 hodin. Registrace bude u hostesek při vstupu. Zájemci se dozvědí informace z historie pivovarnictví na starém Brně a navštíví některé provozy. Na závěr bude k dispozici ochutnávka nefiltrovaného ležáku Bitr v historickém ležáckém sklepě.

A letošní poslední novinka: v celém areálu se bude za jídlo a starobrněnské pivo platit čipem, který si návštěvníci nabijí na příslušných dobíjecích místech kartou nebo hotovostí. Platit penězi nebude možné.