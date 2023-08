Omezujete se v příjmu potravy, žijete zdravým životním stylem, a přesto jste svou vytouženou postavu už dlouho nezahlédli? Co je to vlastně obezita? Je obezita nemoc a je možné jí léčit? Je obezita podmíněna geneticky? Jaká jsou zdravotní rizika spojená s obezitou?

Co je to obezita?

O obezitě hovoříme, když množství tuku v organismu přesahuje 25% tělesné hmotnosti u mužů a 30 % u žen.

Je obezita nemoc?

Obezita je do jisté míry civilizační chorobou. My všichni si s sebou neseme genetický odkaz dávných předků, jejichž život přímo souvisel s možností se nasytit. A protože v dobách nouze přežili jen ti, kteří dokázali najít a spořádat dostatek potravy, vyvinul se pocit hladu, případně pocit uspokojení po dobrém jídle, kterého bylo hodně. Proto i my dnes tak rádi jíme. Jenže dnes je tu (alespoň v naší části světa) kvalitní a výživné jídlo velmi snadno dostupné a každý z nás má jinak silný pud a nutkání jíst. To je dáno geneticky.

Jaká jsou zdravotní rizika obezity?

Nadváha nebo obezita s sebou nese relativně mnoho zdravotních rizik. Od psychických, které jsou způsobeny pochybnostmi o našem vzhledu až po závažné komplikace například kardiovaskulárního charakteru. Proto naši váhu nelze brát na lehkou váhu.

Jak je to tedy s genetickými příčinami obezity?

Studie na dvojčatech naznačují, že obezita může být podmíněna geneticky ze 40–75 %, přestože nelze zcela vyloučit vliv prostředí.

Podle současných studí je prokázáno, že s obezitou souvisí více než 500 genů, z nich 8 lze označit za samotnou příčinu obezity. Není asi žádným překvapením, že nejvíce se na vzniku obezity podepisují geny ovlivňující chuť k jídlu a „účinnost“ spalování, tedy rychlost metabolismu (energetický výdej). Ačkoliv se u naprosté většiny obézních jedinců jedná o tzv. polygenní typ dědičnosti, výzkum za posledních 20 let identifikoval nositele mutací genů způsobujících tzv. monogenně podmíněnou obezitu. Jako první byl ve vztahu k obezitě v roce 1998 popsán gen pro melanocortin-4 receptor a bylo zjištěno, že se jeho genetické abnormality vyskytují ve 4 % případů dětské obezity. Nejznámější gen asociovaný s obezitou je gen pro leptin (Leptin recetor), který ovlivňuje funkci proteinu Leptinu. Leptin ovlivňuje chuť k jídlu a zvyšuje energetický výdej. Předpokládá se, že zděděný nedostatek leptinu způsobený genetickou změnou, může způsobovat časný nástup obezity v dětském věku. Naopak ve studii dospělých obézních byla prokázána vysoká hladina leptinu. V tomto případě hovoříme také o leptinové rezistenci.

Sklony k obezitě mohou způsobovat i některé genetické syndromy, jako například Prader–Williho syndrom, který způsobuje poruchu funkce hypotalamu (část mozku), nebo syndrom fragilního chromozomu x, který souvisí s různými stupni mentální retardace.

Jak mi může pomoci případné genetické vyšetření? Mám ho podstoupit?

Genetické vyšetření může být vhodné hlavně v případě, že vám vaše nadváha působí psychické problémy. Pokud se omezujete v jídle, žijete zdravým životním stylem, sportujete, a přesto se nepřibližujete vysněné postavě a neustále se obviňujete, může být poznání, že příčinou jsou genetické předpoklady a že za to vlastně nemůžete, do jisté míry vysvobozující. Špatnou zprávou ale je, že geny zatím ovlivnit neumíme, takže se s největší pravděpodobností budete s nadváhou potýkat i nadále. Nadějí je tzv farmakogenetika, kdy se farmaceutické firmy snaží vyvíjet léky na redukci hmotnosti s vyšším účinkem u pacientů s určitými typy genetických aberací.

