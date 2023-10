Nedostatek kvalifikovaných pracovníků je ve výrobních firmách nejen na severu Čech velkým tématem. Další věcí je i nezájem mladých lidí o učňovské obory. Obě otázky se snaží řešit ve společnosti O-I Czech Republic, a.s. v Dubí propracovaným učňovským bprogramem zaměřeným na výrobu skla.Nové tréninkové centrum umístěné přímo v závodě představil trenér a koordinátor odborného výcviku společnosti Karel Jiroušek. Ve firmě pracuje 140 lidí a každý den zde vyrobí šest set tisíc skleněných obalů z 235 tun skla.

Foto: Zadavatel inzerce

S jakými školskými zařízeními v kraji spolupracujete?

Šestým rokem spolupracujeme se Střední školou stavební a strojní Teplice, ale kontaktů se školami je více. Zajímavé obory pro naši firmu, jako je třeba Mechanik-elektrotechnik, nabízejí třeba na Střední škole AGC Teplice. Jednáme také s ústeckou průmyslovkou.

Jak dlouho trvá taková praxe?

První ročník mají žáci praxi ve škole, v rámci Smlouvy o poskytování odborného výcviku se školou, absolvují žáci druhý a třetí ročník odborný výcvik v našem závodě. Program je koncipovaný tak, aby tady mohlo být pět žáků z 2. ročníku lichý týden a dalších pět žáků 3. ročníku s jedním elektrikářem sudý týden. Tento školní rok budeme poskytovat odborný výcvik šesti žákům.

Jaké získají uplatnění?

V závodě v Dubí je průměrný věk sklářů kolem 50-55 let, který už je pro některé pozice hraniční. My potřebujeme vychovat novou generaci sklářů, kteří jsou schopni zastat jejich práci. To know-how je ale tak složité, že není možné si vyprofilovat skláře během jednoho roku. Jenom samotný zácvik trvá tři až pět měsíců. Teď se nám podařilo, že ze šesti žáků, kteří se letos vyučili, tady čtyři zůstali a nalezli uplatnění v údržbě forem, jako strojníci sklářského troje a jeden jako FPmechanik/elektrikář. Dva z nich v lednu nastoupí do sesterské německé sklárny v Bernsdorfu, což pro ně znamená kromě zajímavého uplatnění i nesrovnatelně jinou mzdu. Ti kluci se tam těší.

Příprava učňů přímo na pracovišti závodu je atraktivní forma vzdělávání, která je prakticky může připravit na vstup na trh práce. Souhlasíte?

Zajímavých možností, kde můžou absolvovat praxi v našem závodě, je řada. Jde třeba o údržbu forem, údržbu strojů a řadu dalších pozic. Během praxe také zjistíme možnosti a schopnosti žáků, a podle toho je rozdělujeme do jednotlivých středisek. Podporujeme je finanční odměnou za odborný výcvik, na kterou mají nárok po celou dobu výcviku, Stipendijním příspěvkem, který mohou žáci získat od 2. poloviny 2. ročníku a dalšími benefity. Celkově si žák může v jednotlivém měsíci přijít na 6-8 tisíc korun.

Napadá vás, jak váš obor zatraktivnit?

Je nutné apelovat na základní školy i rodiče stejně jako na hospodářskou komoru, která mapuje potřeby regionu, a směrovat pozornost na tyto obory. Hromada rodičů si myslí, že mít kluka v montérkách, který pracuje rukama, je ostuda. Ty děti pak jdou na střední školu, procházejí s odřenýma ušima, a nakonec uplatnění nenajdou. S řediteli škol mluvíme o tom, co jsme schopni nabídnout, jaké zde máme zázemí či jaké má obor možnosti. Spolupracujeme třeba se ZŠ Dubí, kde mají vyhrazené dny věnované nabídce práce a uplatnění dětí v budoucnosti. Je důležité, aby osmáci a deváťáci věděli, že se v tomto oboru nejen vyučí, ale najdou uplatnění na severu Čech, kde průmysl roste a má budoucnost. V naší firmě je fluktuace minimální.

Můžete představit vaše školící centrum?

Vybudovali jsme tady Tréninkové centrum určené pro učně i zaměstnance. Máme tu zámečnickou dílnu pro žáky, kde se učí vyrábět náhradní díly, což jsme třeba dříve řešili dodavatelsky. Naučí se zde základní úkony zámečnické profese jako je řezání úhlovou bruskou, vrtání, svařování. K dispozici je virtuální realita, kde lze trénovat obsluhu sklářského stroje a další praktické činnosti. Je zde prostor pro individuální přípravu.