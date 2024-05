Napadlo vás někdy, proč se to na válcích klasických výherních automatů hemží ovocem? Takový nesmysl, viďte – hrajete přece o peníze a ne o zdravou svačinku.

Foto: Pixbay.com

Na válcích výherních automatů se původně točily obrázky inspirované kartami. Je tomu už ale docela dávno – víc než 130 let. Legendární Model „Liberty Bell“ z roku 1895 například lákal na celkem 5 symbolů: káry, srdce, piky, podkovy a hvězdy.

Na starých karetních obrázcích nebylo nic špatně. Vedle přístrojů, které vyplácely mince, se ale začaly objevovat nové přístroje. Takové, které chytře kombinovaly výherní automat s automatem na žvýkačky. A předchůdce naprosto převálcovaly.

Žvýkačkový trik, jak obejít zákon

Proč byly „žvýkačkomaty“ tak populární? Nebylo to kvůli sladkostem ani obrázkům na válcích. Majitelé heren a barů pomocí nich obcházeli čím dál přísnější hazardní regulace. Za prohibice byly výherní automaty ve spoustě amerických států nelegální stejně jako alkohol. Ale automaty na žvýkačky nikomu nevadily.

Trik byl v tom, že za své peníze jste dostali žvýkačku, což je férový obchod, žádný hazard s náhodným výsledkem. Odměna za šťastnou kombinaci na válcích, to už prý bylo jen „něco navíc“ a spravedlnosti takové vysvětlení stačilo. Když se pak zákony zmírnily, ovocné symboly už na výherních automatech zůstaly.

Každé ovoce má svou cenu

U výherních automatů s ovocnou tématikou obvykle platí:

Třešně, citrony, pomeranče a švestky se na válcích vyskytují nejvíckrát, takže mají nejnižší hodnotu.

Symbol BAR má stejnou hodnotu jako „základní“ ovoce. Jde o upravené logo značky, která do automatů žvýkačky před sto lety dodávala.

Hrozny jsou o něco vzácnější, pořád ale padají často.

Melouny bývají nejvzácnější ze všech symbolů. Když padnou, vyhráváte 6násobek sázky, někdy i víc.

Sedmičky, podkovy, žolíci, zvonečky a další symboly už se liší automat od automatu.

Ovoce vládne všem i v době internetové

Chodit na výherní automaty do kamenných heren a kasin, to už dnes dělá málokdo. Není proč, vždyť kdykoli chcete, můžete si zahrát na svém vlastním mobilu nebo počítači. Třeba na portálu Sazka Hry, který má i svou vlastní mobilní aplikaci, máte na výběr ze stovek různých her s různou tématikou s různě vysokými jackpoty.

Asi vás nepřekvapí, že zdaleka nejpopulárnější jsou klasické online hry jako „Kancelářská 81“ nebo „Respin Joker“. Jejich hlavní výhodou je, že stačí pár toček a už víte, která bije. Nemusíte nic moc studovat a dlouze se rozkoukávat. Tři nebo čtyři válce a na nich staré dobré ovoce. Co víc chtít.