O víkendu proběhlo v Praze setkání dobrovolníků na sportovních akcí z Česka, Polska a Slovenska, které v rámci mezinárodního programu podpořeného z prostředků Erasmus+ pořádala Vysoká škola tělovýchovy a sportu Palestra společně s organizací Volunteers4sports. Na všechny čekalo atletické trojutkání, přednášky a workshopy a také procházka či běh Prahou. A i když nám počasí příliš nepřálo, přes 350 účastníků závodilo s plným nasazením.

Foto: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.

A jak vše probíhalo?

Sobotní dopoledne vyplnili přednášky v O2 universum od zajímavých hostů, konkrétně za polskou stranu mluvil Zbigniew Waśkiewicz o sportovním tréninku a Sujit Chaudhuri o HR pohledu na dobrovolnictví. Českou stranu zastupoval Martin Urban, který přidal svůj pohled na organizací velké sportovní akce, a to konkrétně MS v hokeji. Zajímavý pohled na management dobrovolníků na sportovních akcích představil Tomáš Mirovský.

Po oběde následoval společný přesun do UNYP arény na atletický mítink. Soutěžilo se v bězích na 100 m, 400 m ve věkových kategoriích 18–30, 31–49 a 50+. Ženy ještě běžely 800 m, muži zase porovnali síly na 1500 m. Do stejných věkových kategorii byly rozděleny i technické disciplíny – vrh koulí a skok do dálky.

Všichni účastníci bojovali srdnatě, na stupních vítězů se střídaly vlajky všech zúčastněných zemí.

Součástí sobotního večera byla ještě vložená oslava spolku All Stars Volunteering, která v únoru oslavila 3 roky od svého založení. Na oslavě nechyběl ani dort a zároveň debata se zajímavým hostem Danem Stachem.

V neděli dopoledne jsme se společně vybrali na komentovanou procházku Prahou. Někteří z účastníků dali přednost rychlejšímu pohybu, čekal je 10kilometrový běh po pražských parcích a památkách.

Poslední setkání dobrovolníků v Čechách, v Praze je bohužel za námi. Získali jsme nové známé i kamarády, které doufáme, budeme potkávat i dále. Sportovali jsme a také si užili spoustu legrace.

Společně jsme nejlepší!

O projektu

Projekt All Stars Volunteering je grantový program podpořený z programu Erasmus+ Sport. Hlavním cílem je uspořádat 3 společné akce pro dobrovolníky z Česka, Polska a Slovenska, kde budou dobrovolníci těmi, kteří se baví, soutěží, vzdělávají a někdo se o ně kompletně postará. Z každého státu se projektu účastní až 120 dobrovolníků

V loňském roce proběhly již dvě setkání, a to na začátku léta v Polsku a na konci léta na Slovensku. Na letošek bylo naplánované poslední setkání, v České republice, v Praze.

Zdroj: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.