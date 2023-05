Praha, 26. 04. 2023 – Správná likvidace odpadů v domácnosti je poměrně probírané téma. Stále však existují skupiny, které si s touto problematikou neví rady. Z průzkumu pro Pražské vodovody a kanalizace vyplývá, že každé třetí dítě a mladistvý z hlavního města stále vyhazují zbytky jídel do záchodu, což je alarmující zjištění vzhledem k množství potravinového odpadu v naší společnosti. Tyto návyky si často osvojují z domova, kde kopírují chování ostatních členů domácnosti, včetně svých rodičů. Tento fakt poukazuje na důležitost zlepšení vzdělávání o udržitelném způsobu nakládání s potravinami a nutnosti změny postoje k problematice potravinového odpadu.

Foto: kredit archiv

Podobně jako v případě zbytků jídla se nedostatečné povědomí o likvidaci odpadů projevuje i v dalších oblastech. Například 50 % dětí a mladistvých si myslí, že nevadí vyhodit do WC kávovou sedlinu. Nedostatečně povědomí mají také o likvidaci olejů a tuků na smažení, vyhazování, nedopalků, kontaktních čoček nebo vlhčených ubrousků do záchodu.

Nesprávná likvidace odpadů může mít vážné následky

Neuvědomují si, že takovéto zacházení s odpady může způsobit vážné problémy s čištěním odpadních vod. Tyto materiály se totiž v odpadních vodách nedokážou rozložit a mohou způsobit ucpaní kanalizace, zpomalení či zablokování čerpadel a filtrů, což může vést k velkým problémům při čištění odpadních vod a v horším případě k znečištění vodních zdrojů. Například vylévání tuků a olejů na smažení do záchodu může mít vážné dopady na domácí odpadní trubky a kanalizaci. Tuky a oleje, které jsou vypouštěny do kanalizace, se usazují na vnitřním povrchu potrubí a mohou způsobovat vznik tukových zátek, které mohou vést k ucpání trubek a k vyplavení bytů. Proto je důležité tyto materiály správně třídit a likvidovat, například tím, že oleje a tuky vyhazujete do popelnic k tomu určených nebo je shromažďujete v nádobách a následně je odevzdáte do sběrných míst pro likvidaci odpadu.

Návyky si děti nosí z domova

Z průzkumu vyplynulo, že chybné návyky při likvidaci odpadů souvisí s tím, co vyhazují ostatní členové domácnosti, včetně rodičů. „Doporučujeme proto rozvíjet osvětu o správné likvidaci odpadů v domácnosti nejen u dětí, ale také i dospělých. Neměl by to být problém, protože 8 z 10 dětí je ochotno změnit svůj přístup k vyhazování odpadu. Kromě rodiny by nejraději přijímaly osvětu ve škole nebo prostřednictvím sociálních sítí. Pětina dětí by si ráda vyslechla osvětu od oblíbeného influencera,“ uvedla Eva Waldaufová z výzkumné agentury NMS Market Research.

Edukace na sociálních sítích

Do osvěty se zapojil také zpěvák Jan Bendig, který má na svém Instagramu přes 333 tisíc sledujících a umístil se také v letošní anketě magazínu Forbes 30 pod 30. „Sám jsem dříve neměl tušení, že některé odpady do WC vůbec nepatří a co mohou nadělat za škody, pokud se jich takto zbavujeme. Správná likvidace odpadů v domácnosti je důležitá nejen pro udržení čistoty a zdraví našeho okolí, ale také pro ochranu naší přírody a budoucí generace. Proto se rád zapojuji do edukačních kampaní, které pomáhají šířit povědomí o této problematice a motivují lidi k odpovědnému chování,“ uvedl k tématu zpěvák.

Některé odpady jsou ale dobře komunikované. To, že do WC nepatří hygienické potřeby, kondomy, léky nebo chemikálie, ví téměř všechny děti, bez ohledu na jejich obecné povědomí.

*Průzkum provedla pro Pražské vodovody a kanalizace agentura NMS Market Research na vzorku 211 respondentů (obyvatel Prahy) ve věku 12-17 let v dubnu 2023.