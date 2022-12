Král mobilní fotografie podle prestižního žebříčku DXOMARK, nový Huawei Mate 50 Pro, poskytuje neuvěřitelně příjemný uživatelský zážitek všem, kteří ho vezmou do ruky. Nejen že s ním pořídíte dokonalé snímky, ale díky inteligentní optimalizaci úložiště Super Storage, se vám jich do něj vejde mnohem více. Kromě toho nabídne i funkce jako SuperEnergy Boosting či SuperHub, o kterých jste možná netušili, ale určitě je oceníte.

Foto: Huawei

SuperStorage

Poměrně často se stává, že uživatelé při nákupu smartphonu podceňují své požadavky na velikost uložiště, zejména při používání aplikací se totiž úložný prostor rychle zmenšuje. Po půl až roce používání najednou zjistí, že už jim nezbývá téměř žádná kapacita a přijde řada na vymazávání. I když dnes existují aplikace nebo řešení třetích stran, které mohou s čištěním uložiště pomoci, pro většinu uživatelů je to zbytečně složité, a tak se to rozhodnou udělat mechanicky.

S cílem pomoci uživatelům uvolnit více úložného prostoru bez stresu, představil Huawei technologii SuperStorage, která slouží k tomu, aby pomáhala maximalizovat úložný prostor. Vůbec první technologie komprese uložiště totiž dokáže ušetřit až 20 GB prostoru. Například, SuperStorage dokáže automaticky detekovat duplikované soubory a málo využívané aplikace, které uživateli umožní kompresi v aplikaci Huawei Optimiser.

Další výhodou je, že když se ve smartphonu nachází více kopií stejného souboru, např. stejný obrázek odeslaný do skupinových chatů napříč různými aplikacemi, funkce SuperCharge dokáže tyto soubory identifikovat a zkompresovat je do jednoho tak, aby obsadil jen jeden úložný prostor.

Kromě toho dokáže systém identifikovat i aplikace, které uživatel už delší dobu nepoužívá. Když se je pak rozhodne znovu použít, mohou být dekomprimovány v reálném čase. SuperStorage je bezproblémový, protože výše uvedené funkce neovlivňují běžné používání chytrého telefonu a nijak uživatele neomezují.

Zdroj: Huawei

SuperEnergy Boosting

Výdrž baterie smartphonu ovlivňuje celkový uživatelský zážitek. Co si ale při používání chytrého telefonu často neuvědomujeme, je úroveň spotřeby energie, kterou snižujeme sledováním oblíbeného obsahu, poslechem hudby nebo hraním mobilních her. Bod zlomu nastává tehdy, když baterie telefonu klesne na kritickou úroveň. Inženýři výzkumu a vývoje společnosti Huawei proto přišli s myšlenkou vyvinout funkci, která umožní smartphonu fungovat delší dobu před tím než se vypne – a to i když je baterie téměř vybitá.

Když úroveň baterie chytrého telefonu dosáhne kritické úrovně, často se automaticky vypne. V Huawei však zjistili, že u většiny smartphonů dostupných na trhu, ve skutečnosti zůstávají značné miliampéry energie i se sníženým napětím, které omezuje úlohy s vysokou spotřebou energie. Proto přijali výzvu vytvořit chytrý telefon, který může pokračovat v provozu i tehdy, když je jeho baterie na kritické úrovni.

Současné smartphony dostupné na trhu často odpovídají přímo úměrně aktuální úrovni baterie. Když je úroveň baterie ponechaná jen v nejnižším procentuálním rozsahu, napětí baterie klesne z normálního stavu 4,45 V na úroveň nízkého napětí 3,4 V. Když se během tohoto stavu nízké spotřeby energie sníží nabití baterie, smartphone se již nezapne.

Huawei Mate 50 Pro prošel aktualizací hardwaru, aby zlepšil výdrž baterie. Vzhledem k tomu, že smartphony Huawei používají vysoce kvalitní baterie, výkonný algoritmus zavedený v EMUI 13 spolu s technologií SuperEnergy Boosting umožňuje smartphonu přiměřeně odebírat energii ve stavu nízké spotřeby, i když je napětí mezi 3,0 a 3,4 V (s přesností +/-0,1 V). To umožňuje uživatelům zapnout smartphone a prodloužit tak jeho používání v případě nouze.

Zdroj: Huawei

SuperHub

„SuperHub“ je ekvivalentem schránky pro ukládání souborů do vyrovnávací paměti. Uživatelé mohou přesouvat libovolné soubory jako jsou obrázky, dokument, texty a další do SuperHub a rychle je sdílet, kdykoliv je potřebují. SuperHub prolomí bariéry mezi softwarem třetích stran a je kompatibilní s mnoha formáty, což umožňuje efektivní a pohodlný přenos souborů.

Tradiční schránka chytrých telefonů umožňuje uživatelům kopírovat najednou pouze jednu informaci s jedním formátem obsahu. Nemůže zahrnovat více formátů souborů nebo být kompatibilní s bohatšími formáty obsahu pro zvýšení efektivity. SuperHub umožňuje uživatelům kopírovat soubory mezi aplikacemi a kombinovat formáty souborů.

Uživatelé mohou například vybrat text nebo obrázek v poznámce, potom je myší přesunout do SuperHubu a přímo sdílet s přáteli. Můžete dokonce zkopírovat prezentační balíček do Správce souborů v SuperHubu a rychle ho sdílet do počítače prostřednictvím smartphonu a zajistit si tak bezproblémový přenos údajů mezii počítačem a chytrým telefonem. Uživateli to ušetří proces přepínání tam a zpět mezi více softwary i vícenásobné kopírování.