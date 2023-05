Dynamické ukázky zásahů složek integrovaného záchranného systému, nejlepší šéfkuchaři a baristé, kulinářské a gastro speciality, čtenářský festival, na který dojde i úspěšný trenér Václav Varaďa… V Třinci se chystá skvělá zábava. Na těchto akcích byste neměli chybět.

TŘINEC POŘÁDÁ FESTIVAL KVALITNÍHO JÍDLA

28. květen se stane dnem, kdy se začne v Třinci psát nová tradice. Do města pod Javorovým míří Třinec Gastro Show - kvalitní gastronomie a spousta zábavy. Město chce přinést lidem něco jiného, ty nejlepší kulinářské zážitky. Na náměstí Svobody začínáme v 9:30 hodin. Třinec Gastro Show pořádá město ve spolupráci s restauracemi, knihovnou, kinem Kosmos, Trisií i STaRSem. Do Třince dorazí zvučná kuchařská jména. Šéfkuchaři budou vařit na pódiu a ukážou lidem kulinářské postupy. Uvařené porce samozřejmě rozdají přihlížejícím. Nebude scházet velkoplošná obrazovka, aby se na detaily mohl dívat každý.

Více informací o připravované akci, kdy skvělé jídlo podpoří plno zábavy, atrakcí pro děti a výborná hudba, najdete ZDE

DYNAMICKÉ UKÁZKY ZÁSAHŮ SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

Po letech můžeme opět na vlastní oči vidět, co vše obnáší těžká a záslužná práce hasičů, záchranářů, policistů, celníků, strážníků a vojáků. Den s Integrovaným záchranným systémem (IZS) se bude konat v sobotu 3. června 2023 od 9:30 hodin na náměstí Svobody. Již podvacáté!

Chceš se stát hasičem, záchranářem, nebo policistou? Můžeš se jimi stát. Návštěvníky čekají dynamické ukázky zásahů záchranných složek s vyprošťováním osob, na místě bude k vidění technika všech složek a těšit se můžeme na pestrý program nejen pro rodiny s dětmi. Součástí budou ukázky služební kynologie, během níž policisté a celníci předvedou, jaké kousky zvládají jejich služební psi. Do Třince přijedou i vojáci, kteří budou svou prezentaci zaměřenou na kybernetiku. Na náměstí Svobody se budou moci návštěvníci přiučit na vlastní kůži sebeobraně nebo si vyzkoušet první pomoc. Neděle 4. června pak bude ve znamení Dne otevřených dveří IVC. Můžete se podívat do garáží výjezdového centra, zkusit si, jaké to je když se s vámi otáčí auto. K dispozici bude fotokoutek, děti potěší malování na obličej, ukázky virtuální reality a k tomu všemu se můžeme těšit na hudební a taneční program.

V prostorách Kulturního domu Trisia bude k vidění výstava fotografií ze zásahů hasičů. Na oba dny jsou připraveny soutěže v požárním sportu.

Více informací ZDE

NA ČTEFEST S VARAĎOU A HANDZUŠEM

Letošní roční čtenářského festivalu ČteFesT zahájí koncert nezaměnitelné česko-polské písničkářky a hudebnice z Těšína. Zahájení festivalu se uskuteční ve čtvrtek 25. května v 19.00 v Knihovně Třinec.

ČteFesT je první třinecký čtenářský festival, který založila parta knihovníků a učitelů, kteří se setkali při práci v rámci Místního akčního plánu v Třinci.

Více o programu, jehož součástí bude například beseda Třetí poločas bez frází s úspěšným hokejovým trenérem Václavem Varaďou a bývalým hokejovým útočníkem Michalem Handzušem, najdete ZDE Ještě stále je možné zakoupit na jednotlivé akce vstupenky.

