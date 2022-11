Stále se v ní něco děje, žáci se cítí v bezpečí a v pohodě, zásadní je férový a osobní přístup.

V příštím školním roce škola nabízí 3 maturitní obory. Jeden čistě technický – Informační technologie a dva ekonomické – Obchodní akademii a Veřejnosprávní činnost. Všechny obory jsou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Nové učební plány ještě více přibližují obsah vyučovaného učiva praxi, rozšiřují odbornost přímo v cizích jazycích a snižují hodinové dotace matematiky na ekonomických oborech.

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat 13. a 14. dubna 2023. Na ně navazují, jako každý rok, ústní pohovory s uchazeči, které ověřují zájem žáků o jimi zvolený obor. Body jsou také za průměr známek ze ZŠ. Není se čeho obávat, na přijímací zkoušky uchazeče připravíme na našich kurzech, které jsou pro ty, kteří mají podanou přihlášku, ZDARMA.

Dny otevřených dveří jsou na TRIA až do 22. února 2023 již tradičně každou středu od 8:00 do 16:00 hodin. Žáci i jejich rodiče mají možnost poznat školu v běžném dni a běžné výuce a nasát její atmosféru. Srdečně zveme také na VELKÝ ADVENTNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu 7. prosince 2022 od 8:00 do 18:00 hodin v prostorách školy. Tento den bude opravdu nabitý. Dopoledne proběhne tradiční CHALLENGE DAY pro základní školy a odpoledne budou následovat zajímavé workshopy a setkání. Uchazeči i rodiče se seznámí s programem zahraničních odborných praxí ERASMUS+, pro který je TRIA akreditovanou školou, setkají se se zástupci zaměstnavatelů. Ukážeme jim, že pro naši školu je důležitá další kariéra našich žáků, jejich jazyková vybavenost, propojení výuky a praxe či environment.

Velmi si vážíme velkého zájmu o studium na TRIA, a proto i v tomto školním roce nabízíme zájemcům, kteří úspěšně absolvovali přijímací zkoušku a stanou se našimi studenty, srpnový ICT a English Camp. Celý týden se studenti mohou zábavnou formou nastartovat do středoškolského studia. Nejde však o doučování. Seznámí se s rodilým mluvčím i našimi zkušenými učiteli cizích jazyků nebo proniknou do základů programování, 3D tisku, virtuální reality či stavebnic Arduino s našimi IT experty. Vzniklá přátelství utuží na adaptačních pobytech v průběhu září.

Individuálním přístupem, který je pro tuto školu přirozený, trpělivě srovnáváme rozdíly vzniklé nejen z distanční výuky. Naši žáci jsou stabilně a dlouhodobě velmi úspěšní u maturitní zkoušky. V minulém roce dosáhla úspěšnost 95%.

Naše škola je menší, moderně vybavená. Již od svého vzniku je budova bezbariérová, kmenové učebny jsou vybaveny dataprojektory a audio technikou, je zde studovna, letní učebna. Neustále vylepšujeme a zkvalitňujeme výuku i vybavení. Ve škole je několik multifunkčních učeben vybavených nejen pro výuku IT předmětů, ale i pro zapojení ICT techniky do ostatních předmětů. Máme skvěle vybavenou učebnu jazyků, IT učebny, IT laboratoř a nově Multifunkční polytechnickou učebnu zaměřenou na výuku počítačových sítí na Rack skříních CISCO, grafiky, 3D tisku a všech polytechnických předmětů, včetně environmentální výuky. Učitelé jsou vybaveni moderní technikou, běžně využíváme technologie ve výuce, např. e-učebnice, Google či aplikace pro procvičování.

Pro žáky základních škol tradičně v červnu pořádáme oblíbenou akci Středoškolákem na zkoušku. Žáci si vyzkouší jaké to je, být středoškolákem. Zažijí příjemnou a vstřícnou atmosféru naší školy, rodinné prostředí a zajímavou výuku středoškolských předmětů.

V minulém školním roce jsme se s vervou pustili do přípravy Majálesu. V rámci dalšího projektu POST BELLUM se naši žáci stali na několik měsíců rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy. Byli jsme úspěšní v mezinárodním projektu finanční gramotnosti Road to Finance. Nezapomínáme ani na ekologii, kde se žáci opakovaně a úspěšně účastní projektu Recyklohraní.

Dlouhotrvajícím projektem, který má naše škola garantovaný na příštích 7 let, je projekt zahraničních odborných praxí ERASMUS+ https://www.tria-tr.cz/skola/projekty/. Žáci tráví 3 týdny v Irském Dublinu a Španělské Malaze, kde pracují ve firmách a sbírají nenahraditelné zkušenosti v praxi a v cizí zemi.

U nás se prostě stále něco děje……