Z areálu Gymnázia Třinec zmizela stará budova tělocvičny z 50. let minulého století. Nahradila ji jednopodlažní moderní novostavba, která je napojená na hlavní budovu gymnázia. Úprav se dočkalo i venkovní sportoviště. Stavba, která trvala více než rok, si z krajského rozpočtu vyžádala 81,2 milionu korun.

Akce se zúčastnili náměstci hejtmana Stanislav Folwarczny (vpravo) a Jaroslav Kania (vlevo) | Foto: Moravskoslezský kraj

„Abychom zhruba pětistovce gymnazistů zajistili vyhovující podmínky pro hodiny tělesné výchovy, které by splňovaly současné potřeby výuky, ale i platné předpisy, bylo nutné vybudovat zbrusu novou tělocvičnu. Ta původní už byla ve stavu, že by se její rekonstrukce prodražila a byla by velmi složitá. Starý objekt byl tedy zdemolován a nahradila jej úplně nová budova. Mladým sportovcům nabízí multifunkční sportovní povrch, plochu lze členit pro nejrůznější kolektivní sporty, je zde i sektor pro výuku gymnastiky,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny a doplnil, že nová tělocvična bude mít i ovladatelné koše pro basketbal na centrálním hřišti. V tělocvičně bude možná i souběžná výuka basketbalu na třech příčně uspořádaných hřištích s možností nastavení výšky košů.

Novou tělocvičnu postavil Moravskoslezský kraj za 81 milionů korunZdroj: Moravskoslezský kraj

Náklady na novou tělocvičnu stály krajský rozpočet 81,2 milionu korun, zhotovitelem stavby byla společnost IPS Třinec. „Projekt spočíval ve výstavbě jednopodlažní budovy s moderní tělocvičnou i potřebným zázemím. Jsou zde tedy například šatny, sprchy, bezbariérová toaleta, úklidová komora, kabinet, nebo sklad sportovního nářadí. Objekt je napojený na budovu školy, má ovšem i samostatný vstup z venkovního prostoru. Pracovalo se i v těsné blízkosti tělocvičny, hlavní změnou na sanovaném venkovním sportovišti bylo prodloužení běžecké dráhy. Má nyní sto metrů a dostala nový tartanový povrch,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania.