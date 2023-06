Je to město uprostřed města. Dlouhé osm kilometrů, s vlastními ulicemi, poštou, parkovišti, jídelnami, upravenými travnatými plochami. Také tudy protéká řeka Olše. Třinecké železárny se svými zhruba deseti tisíci zaměstnanci jsou velký průmyslový gigant, který svou rozlohou vyrazí každému návštěvníkovi dech, tak jako nám.

Třinecké železárny. Jejich výrobní sortiment je obrovský. Jen pro představu – dokážou v nich vyrobit tisíc značek oceli | Foto: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Široká hlavní brána firmy s nápisem Třinecké železárny působí majestátně. Právě tady začíná naše návštěva podniku. Doprovod nám dělá tisková mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková, která nás autem veze do jedné z nejmodernějších hal areálu firmy – Nové úpravny lesklých tyčí číslo 2. Tato moderní hala loupací linky patří k nejmladším a nemodernějším provozům v celém podniku a ukazuje trend modernizace firmy.

Jde o moderní plně automatickou linku, jejíž stavbu huť zahájila a dokončila v loňském roce. Investice přesáhla 700 milionů korun. S přesností na setiny milimetru a bez povrchových vad z tohoto provozu odcházejí ocelové tyče o průměru 30 až 80 milimetrů.

V NOVÉ VÝROBNÍ HALE

Ještě na parkovišti před halou dostaneme nezbytnou bezpečnostní helmu a bundu. „Bezpečnost je u nás ve firmě na prvním místě,“ vysvětluje Petra Macková Jurásková. Uvnitř moderně vybavené haly nejdříve procházíme kolem palet s uloženými ocelovými tyčemi, čekajícími na opracování. Všude je čisto, že by se z podlahy dalo jíst. Nechybí barevné popelnice na třídění odpadů, kolem jednotlivých částí linky v rozlehlé hale jsou mříže, aby se k nim nedostal nikdo nepovolaný. Pod stropem haly jezdí velký jeřáb s materiálem.

Společnost nám dělá jeden z pracovníků nového provozu – šestadvacetiletý Lukáš Kika z Třince. Tento absolvent Fakulty Materiálově-technologické VŠB – Technické univerzity v Ostravě patří do týmu ranní směny. „Protože jsem z Třince a nebavilo mě dojíždět za prací do Ostravy, hledal jsem práci někde poblíž. Třinecké železárny byly pro mě jasná volba. Nastoupil jsem do nich na podzim v roce 2020,“ vysvětluje v odhlučněné technické místnosti pro personál.

LUKÁŠ KIKA v nové hale pracuje jako technik obráběníZdroj: Deník Radim Šlezingr

A vzpomíná na své začátky ve firmě. Při nástupu do zaměstnání se nejdříve ve firemním středisku nástupní praxe seznámil se vším o fungování celého podniku. Pak krátce pracoval i v jiných provozech železáren až nakonec zakotvil loni tam, kde pracuje dnes. „V rámci nástupní praxe jsem chvíli pracoval na válcovnách, kde se vyrábí ocelové tyče. Uvolnilo se místo na tomto provozu a já jsem to přijal. Hned jsem věděl, že chci pracovat tady,“ říká s úsměvem. Nyní tam pracuje jako technik obrábění.

Na moderní lince v hale velikosti čtyř kluzišť třinecké Werk Areny (6 600 m²) najdeme běžně 20 provozních zaměstnanců včetně expedice, údržby a IT. Ti jsou během jedné směny schopni vyrobit až 90 tun materiálu. Výroba v hale funguje na čtyřsměnný provoz, Lukáš Kika pracuje jen na ranní směně. „Mám na starost dvě haly, tuto a druhou starší. Mojí náplní práce je starat se o stroje tak, aby fungovaly a podávaly co největší výkon. Také, aby obsluhy byly řádně zaškolené,“ vysvětluje. Objednává a řeší dodávku náhradních dílů, případně testování nových nožů. „Dělám všechny věci kolem, aby to fungovalo. Nachodím denně tisíce kroků, protože pendluji mezi halami,“ popisuje Lukáš Kika. Svou práci má rád, baví ho a v Třineckých železárnách chce zůstat.

MODERNÍ VÝROBNÍ HALA. Pohled do nové úpravny lesklých tyčíZdroj: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

MODERNÍ PROVOZ

V hale můžeme sledovat, jak ocelové tyče prochází automatizovanou kontrolou jakosti materiálu pomocí online rentgenového fluorescenčního spektrometru. Automatizovaný je také celý výstupní úsek, v němž dochází k vázání ocelových tyčí do svazků, konzervaci a balení. Součástí celého výrobního procesu je i ekologické zpracování odpadních ocelových třísek, které se na místě drtí a následně briketují pro další využití.

Nová loupací linka má kapacitu 90 kilotun ročně. „Její zprovoznění zvýšilo celkovou kapacitu loupaných tyčí v Třinci na 150 kilotun za rok, což upevní postavení firmy na trhu. Zákazníci mají u loupaných tyčí jistotu, že splní přísné rozměrové tolerance na setiny milimetru a jsou zbaveny veškerých povrchových vad. Produkty směřují zejména do automobilového průmyslu, vyrábí se z nich ložiska, hřídele, ale i závitové tyče do větrných elektráren. Uplatnění nachází rovněž ve šroubárenství a v kovárnách,“ vyjmenovává Petra Macková Jurásková. Lukáš Kika nás zasvěcuje do fungování celé linky na úpravu ocelových tyčí. „Materiál může být přímo z válcovny, odkud se k nám přiveze kamionovou dopravou. Vždy se ještě před tím rovná, případně tepelně zpracovává zušlechtěním nebo žíháním. Potom putuje do loupacího stroje. Délky jsou na požadavek zákazníků,“ vysvětluje.

Pro zaměstnance haly jsou důležité požadavky zákazníka, které se snaží přesně dodržet.

VÝROBA OCELI. Kontinuální lití oceli v Třineckých železárnáchZdroj: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

MILIARDY NA EKOLOGII

Ještě při odchodu z nového moderního provozu Třineckých železáren si povídáme s Petrou Mackovou Juráskovou o ekologii. Dozvídáme se, že Třinecké železárny dnes patří k nejmoderněji vybaveným fabrikám v oblasti odprášení v Evropě. V letech 1996 až 2021 investovaly do ekologických projektů více než 11 miliard korun. V posledních deseti letech klesl objem emisí prachu až o 80 procent.

V současné době firma intenzivně pracuje na digitalizaci a automatizaci provozů. Typickým příkladem je právě loupací a zušlechťovací linka.

„K největším výzvám současnosti však patří snižování uhlíkové stopy při výrobě železa a oceli. Huť už v souladu s podmínkami udržitelného rozvoje firmy zahájila přípravné práce na integrovaném transformačním projektu Green Werk,“ uvádí mluvčí železáren a dodává: „Jeho cílem je další snížení emisí skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší. Podle předběžných propočtů by měl objem emisí skleníkových plynů klesnout do roku 2030 o více než polovinu oproti roku 1990. Projekt Green Werk je složen z několika vzájemně provázaných částí a vychází především z využití zelené energie. Základem je ekologizace prvovýroby, která z hlediska emisí CO₂ představuje klíčový problém.“

Zaměstnanci třinecké hutě každý rok vysadí v přírodě tisíce nových stromůZdroj: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Součástí transformačního procesu je podle ní i plán na výstavbu moderní elektrické obloukové pece, která by měla sloužit k produkci oceli především ze šrotu. Zavedení této technologie však předpokládá zajištění stabilních dodávek zelené elektrické energie a dostatek šrotu na evropském trhu. Bez elektrické energie z obnovitelných zdrojů by přechod na technologii s ohledem na emise CO₂ přestal dávat smysl.

Transformace Třineckých železáren směrem k zelené produkci bude velmi náročná a rozhodující roli v tom sehraje rychlá a efektivní dotační podpora ze strany Evropské unie, protože investice takového rozsahu není možné realizovat jen z vlastních či národních zdrojů.