Taky občas bojujete s tím, jak trávit volný čas se svými dětmi zábavně, ale zároveň přínosně? Vydali jsme se nahlédnout do Dětského muzea, které nedávno otevřelo své brány v Nové budově Národního muzea. Tato zbrusu nová expozice je určena dětem od 4 let a slibuje nejen zábavu pro celou rodinu, ale také vzrušující a interaktivní možnosti poznávání světa kolem nás.

Foto: Národní muzeum

Hlavním cílem této expozice je umožnit dětem učit se skrze hravou interakci. Každý výstavní prostor je koncipován tak, aby podněcoval zvědavost a tvořivost malých návštěvníků. Na místo tradičního oddělování přírodovědné a historické perspektivy přináší expozice deset tematických celků, ve kterých se prolínají pohledy na přírodu, lidi a jejich výtvory.

Zdroj: Národní muzeum

Dost bylo teorie, pojďte se s námi podívat dovnitř. Že tady bude něco trochu jinak, poznáte na první pohled. Barevné a hravé symboly lákají k návštěvě již v předsálí expozice. Hned první sál je věnován hře a jeho dominanta děti zcela pohltí. Velká interaktivní stěna obsahuje sérii her ovládaných házením míčků, doplňují ji netradiční skluzavka s prolézačkou. Míčky létají na všechny strany a nečekejte, že by snad vaši potomci chtěli pokračovat dál. Naštěstí na to autoři mysleli a můžete si v klidu chvilku odpočinout na přilehlých lavicích.

Zdroj: Národní muzeum

Druhý sál je určený k poznávání a prozkoumávání. Mohlo by se zdát, že jde o tradiční třípodlažní výstavní prostory, ale opět se nenechte mýlit. Napříč všemi podlažími je umístěna obrovská koule ukrývající promítací sál a kiosky s edukačními hrami z produkce ČT:D. Klasické vitríny a exponáty tu doplňuje velké množství interaktivní herních prvků věnovaných světu kolem nás. Podnětů je tolik, že děti nevědí, kam dřív skočit. „Mamí, pojď si poslat vzkaz támhle na ten strom! Nebo neee, rozpohybujeme tohohle geparda. Jů a támhle si můžeme nahrát svůj hudební klip!“. Pro unavené rodiče máme malý tip. V nejvyšším poschodí v posledním sále najdete různé kostky a stavby, kde se děti mohou snadno seznámit s českou architekturou a vy si odpočinete v sedacích pytlích.

Na cestě z druhého do třetího sálu nezapomeňte vstoupit za závěs. Fotografická laboratoř ukáže vašim nejmenším techniku klasické fotografie, vybavení temné komory, a především si vyzkouší aktivity spojené s projekcí světla.

Zdroj: Národní muzeum

Ve třetím sále se nachází prostor věnovaný tvořivosti. U stolků tu najdete pracovní listy a veškeré pomůcky k samoobslužným kreativním aktivitám navazujícím na témata expozice, zábavné off-line hry i prostě jen papír a pastelky. Obklopí vás skvěle vybavená knihovnička, z níž můžete spolu s potomky číst nebo se jen inspirovat, co zajímavého si pořídit do knihovny domácí.

Prohlídka je možná ve vymezených časových oknech, ale že případně čekáte, si ani nevšimnete. V sousedství na děti čeká dětská herní zóna Myšárium, která případné nedočkavce skvěle zabaví.

Vyrazte si pro vstupenky za 120 Kč na www.nm.cz