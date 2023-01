Trojka v letošním roce rozjede celou řadu investičních akcí

Komerční sdělení

Hned celou řadu investičních akcí plánuje pro rok 2023 třetí městský obvod. Přibýt by měla parkovací stání, investovat se bude do mateřských škol a dalšího zvelebení se dočká také areál Škodalandu. Navíc letos poprvé mohou obyvatelé Trojky sami rozhodnout o projektu, který by oživil veřejný prostor nebo zlepšil podmínky života v největším plzeňském obvodu.

Vizualizace: Nová školka na Valše pojme 48 dětí. | Foto: archiv autora