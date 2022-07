Čejkovice rostou do krásy a přibývá v nich turistických lákadel, která stojí za návštěvu. Potvrzuje to i náš rozhovor se starostou obce Pavlem Novotným.

Studie přístavby MŠ | Foto: Obec Čejkovice/archiv

Proč jsou podle vás Čejkovice dobrým místem pro život?

Jednak je to jedno z nejteplejších míst v České republice a s tím se snoubí to, že se tu daří vinné révě. Jsme třetí největší vinařskou obcí, pokud jde o rozlohu vinic. Z tohoto důvodu jsou Čejkovice vyhledávaným turistickým cílem a díky tomu jméno naší obce vešlo do povědomí širší veřejnosti.

Věřím tomu, že našim obyvatelům, kterých je 2500, se tu žije dobře, protože obec se stará především o to, aby obecní prostranství byla upravená, aby chodníky i silnice byly opravené. Samozřejmě, že vždy jde toho dělat ještě více, bohužel to naráží na finanční mantinely.

Co významného se u vás v obci teď v postcovidovém období událo?

Pavel Novotný, starosta obce ČejkoviceZdroj: Obec Čejkovice/archivAsi nejvýznamnější společenskou akcí bylo květnové slavnostní otevření dostavby hasičské zbrojnice. Myslím, že tuto akci, která se uskutečnila 14. května, si všichni skvěle užili. Kromě prohlídky nových prostor zbrojnice byla součástí akce i hasičská noc s taneční zábavou. Zjistili jsme, že prostor před hasičskou budovou je bezvadným místem pro setkání občanů, kteří už se cítili unaveni covidovým obdobím a na setkání se velmi těšili. Myslím, že nastává správné období na to, aby se rozeběhly a obnovily i další kulturní akce.

Čím se mohou Čejkovice pochlubit, pokud jde o vybavení infrastruktury?

Můžeme se pochlubit například tím, že máme hodně dětských hřišť. Daří se nám také získávat dotace na investice, které potřebujeme. V posledních letech nám každoročně v obci přibývá kolem dvaceti až pětadvaceti nových občánků, proto máme ve výhledu rozšíření mateřské školy, abychom zvýšili její kapacitu. Už máme vypracovanou studii a zpracováváme projekt.

Jaké má obec další plány do budoucna?

Do budoucna chceme v obci řešit otázku obnovitelných zdrojů a úsporu energií. Také chceme řešit dopravní obslužnost lokality Příhon, kde bude třeba vybudovat novou komunikaci. V plánu je i rekonstrukce prostranství pro pořádání hodů, oprava fasády zámku, úpravy parkovacích míst a také pořízení nového hasičského vozu. A chtěli bychom, aby prokouklo i prostranství kolem obecního úřadu. Plánů je opravdu hodně. Teď třeba máme na stole rekonstrukci bazénu ve škole. Otázkou spíše je, na které z těchto plánů se podaří získat finance, abychom udrželi v obci standard, jenž v Čejkovicích máme.

Hovořili jsme o tom, že Čejkovice jsou oblíbeným cílem turistů. Kam byste k vám rád pozval návštěvníky obce?

K Čejkovicím patří templářská tvrz a templářské sklepy, obojí jsou lákavá historická místa, která stojí za to vidět. Z novodobějších atraktivit pak bezesporu stojí za návštěvu zdejší firma Sonnentor, která se neustále rozrůstá a produkuje bylinky a čaje. Do jejich výrobny míří početné exkurze. A pokud jde o víno: sklípků, vinic i dobrého vína si u nás můžete užít do syta. V Čejkovicích tak funguje propojení historie, vína a přírody. Jsme hodně cílem cykloturistů. O prázdninách bych rád pozval návštěvníky na naše tradiční hody (budou v termínu 21. srpna) a také na vinařské slavnosti, které pořádají v létě zdejší vinařské spolky. Vinařskou turistiku u nás hodně podporujeme.