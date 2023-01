Marketingovou revoluci může zažít každý, říkají Jonáš Kůra a Filip Štoss z platformy Tvůj Brand.

Tvůj Brand: Z tabu udělali trend a zvedli firmě tržby o 300 %

Vycestovat za transplantací vlasů? To je docela citlivé téma, se kterým se ne úplně každý pochlubí. I to však lze marketingově skvěle uchopit a meziročně vyrůst o 300 %. Marketingová platforma Tvůj Brand takto pomohla firmě NewHair. Společně boří tabu a překonávají limity, které nejen digitální svět nabízí. „Když se spojí nejlepší specialisté jednotlivých marketingových profesí s klientem, jenž je otevřený novým nápadům, můžeme firmám zajistit růst, o kterém se jim třeba ani nesnilo,” říká na úvod Jonáš Kůra, jeden ze zakladatelů platformy Tvůj Brand.

Kvalitním webem totiž digitální marketing jenom začíná. „Pro NewHair zajišťujeme komplexní marketingové služby. Od výkonu přes obsah, mailing nebo třeba práci s influencery, to vše máme pro velké i menší značky pod jednou střechou v prvotřídní kvalitě. Umíme uchopit netradiční službu typu transplantace vlasů i pomoci s prodejem tradičnějších produktů,” uvádí druhý ze zakladatelů Filip Štoss.

Jaký je recept na dlouhodobý úspěch v online marketingu? „U všech klientů dbáme především na promyšlenou strategii. Vždy musíme poznat zákonitosti trhu a navrhnout co nejefektivnější mix kanálů, kterými oslovíme potenciální zákazníky,” upřesňuje Štoss s tím, že Tvůj Brand je úspěšný i proto, že sdružuje špičkové freelancery, kteří mají spoustu zkušeností, know-how a nejlepší dostupné nástroje.

Co může očekávat firma, když se začíná poohlížet po vstupu do online prostředí, nebo v něm chce být úspěšnější než doposud? „Zásadní je spojit se s kvalitním partnerem. My nejsme agentura, jsme freelanceři, takže nepotřebujeme platit kanceláře a podobně. Firmy u nás platí jen skutečně odvedenou práci a díky dobrému plánování a flexibilitě jsme schopní řešit každý požadavek velmi rychle,” doplňuje výhody platformy Jonáš Kůra.

S prací marketingových specialistů jsou spokojení i samotní klienti. „Tvůj Brand přichází s novými nápady, vše řeší rychle a vždy najde cestu, jak z běžných marketingových kanálů dostat maximum,” prozrazuje Dušan Štěpánek z firmy NewHair, která pod křídly platformy rozšiřuje své portfolio služeb a uvádí na trh i nové značky. „V tomto roce chceme šířit marketingovou revoluci mezi další značky. Víme, že je spousta firem, které mají zdravý přístup k byznysu, skvělé nápady a potřebují pomoct. Stačí se nám ozvat a společně se na to podíváme,” uzavírá Filip Štoss za Tvůj Brand.