Druhý ze tří letošních Pojez festů odstartuje už v sobotu 12. 8. v malebném prostředí Karlovy Studánky v podhůří Jeseníků. Celodenní akce nabídne kulinářské speciality i koncert skupiny Mirai. Vstup na festival je zdarma.

Ty nej pochoutky na Pojez festu v Karlově Studánce už tuto sobotu | Foto: Zadavatel

Návštěvníci Pojez festu budou moci zhlédnout live cooking show a připravené speciality následně hned ochutnat. Jedním z podniků, který předvede přípravu pokrmu krok za krokem před zraky diváků, bude i japonské bistro Maido z centra Ostravy. „Připravovat budeme naše vyhlášené Okonomiyaki, jedná se o japonskou placku z čerstvého zelí, vývaru dashi, tuňákových hoblinek a řasy kombu. Ve stánku pak lidé mohou ochutnat například Onigiri, což jsou plněné rýžové trojhránky,“ popsal majitel bistra Vojtěch Putek s tím, že při live cooking show mu bude pomáhat kolega Jiří Procházka. „Moc se těšíme na atmosféru i adrenalin, který vaření na jevišti přinese. Líbí se nám, že odpoledne vystoupí skupina Mirai a my budeme připravovat japonské jídlo, takže tematicky nám to pěkně ladí,“ doplnil Vojtěch Putek. Live cooking show pak předvede například i Pekárna u hranice, Food Atelier Davida Valíčka nebo Hospůdka U Bobra. „S vařením před diváky už máme zkušenosti, takže to pro nás už naštěstí není stresující, důležité je naučit se přípravu zajímavě okomentovat a doplnit vždy nějakou informaci navíc, například o původu a kvalitě masa, jak dosáhnout různého stupně propečení a podobně,“ zmínil majitel Hospůdky U Bobra Tomáš Braczek.

Zdroj: ZadavatelNepřeberné množství světových i českých specialit nabídnou desítky stánků a food trucků se skvělým jídlem a pitím v areálu lázeňské obce. Jedním z nich bude i BBQ-art bistro. „Skladbu menu na Pojez fest jsme pečlivě sestavili. Nabízet budeme například trhaného vepřového čuníka v briošce s BBQ omáčkou, cibulovou majonézou, čedarem, slaninou, mletého bejčka v briošce s BBQ omáčkou, majonézou, čedarem, slaninou, karamelizovanou cibulí, nebo třeba grilovaný sýr z Bělé pod Pradědem v briošce s borůvkovou omáčkou, dýňovým chutney a microgreens a mnoho dalšího,“ řekla majitelka podniku Lucie Knappe s tím, že největší výzvou je odhadnout množství jídla. „Očekáváme velký nápor „jedlíků“ a snažíme se, aby se dostalo na všechny a všichni byli spokojeni. Sice je to jednodenní festival, ale pro nás to znamená třídenní pracovní maraton, který k naší práci patří. Odměnou za to, je spokojený úsměv zákazníků,“ doplnila Lucie Knappe.

Kromě gastronomických specialit navíc festival nabídne i zajímavý doprovodný program. „V areálu lázní v podhůří Jeseníků se zabaví celá rodina. Zajímavý program čeká návštěvníky i v dětské zóně s Technotrasou, která představuje industriální památky a místa v kraji spojená s technikou a řemesly. Připravena je pro děti například science show, kterou povedou lektoři ostravského Velkého světa techniky,“ nastínil Petr Koudela, jednatel krajské centrály cestovního ruchu, která ve spolupráci s krajem akci pořádá. Pro děti je připravena i show s Míšou Růžičkovou, tancování i soutěže. Dále bude v areálu k vidění parkourová show, nebo živý jukebox. Odpoledne na hlavním pódiu vystoupí kapela Mirai či DJ Soulphonique s Bárou Sedlářovou.

Zdroj: Zadavatel

Pojez fest se v sobotu ponese nejen v duchu skvělého jídla a pití, ale také dobročinnosti. Zájemci budou moci přispět malému Mikuláškovi z Krnova, který neměl šťastný životní start, ale statečně se svým postižením bojuje a lidé mu mohou příspěvkem do dobročinné sbírky aspoň trochu pomoci. Více o příběhu Mikuláška zde.

Zdroj: Zadavatel

Veškeré informace o akci i o možnostech parkování nebo využití kyvadlové dopravy zájemci najdou na fb pojez a také na www.pojez.cz

Pojez fest je součástí celoročního projektu Pojez, který propojuje zajímavé kulinářské zážitky a představuje ty nejlepší podniky v celém kraji, které stojí za to navštívit. Těch se již do projektu zapojila více než padesátka. Lidé mohou vyrazit za kvalitním jídlem, ochutnávkami, výrobnami nebo například lokálními farmami a výlet v kraji spojit i s dobrým jídlem a pitím. Pojez festy pak nabízejí to nejlepší na jednom místě, protože do gastroměstečka se sjedou zástupci vybraných podniků a obchodů ze všech koutů kraje. A na své si přijdou jak milovníci masa, tak vegetariáni.