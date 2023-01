„Děti jsou tady šťastné, ať už se perou o boby nebo o to, kdo bude dřív za volantem sypače. Na druhou stranu i pro nás je to velice příjemné odreagování a ten den si užíváme,“ říká vedoucí chrudimského cestmistrovství Správy a údržby silnic Pardubického kraje Jiří Mašík.

Za jeho zády zatím desítky dětí malují obrázky, usrkávají čaj a přikusují ze sladkého občerstvení. Ještě před chvílí řádily na dvoře silničářského areálu, sjížděly kopec navezeného sněhu nebo zkoušely, jaké to je sedět v kabině oranžového náklaďáku.

Mladí cestáři, jak se den otevřených dveří chrudimského cestmistrovství jmenuje, se pro děti z mateřinek konala letos už po dvanácté a právem lze označit za akci tradiční. Každoročně přiláká do zdejšího areálu stovky holčiček a kluků nejen z Chrudimi. Z širokého okolí autobusy navážejí malé výletníky, pro které je prohlídka náklaďáků s radlicemi, silničářských fréz nebo bobování na uměle navršeném kopci velkým zážitkem. Ten si nikdy nenechá ujít ani náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. „Tahle akce se mi líbí nejen proto, že mám děti rád a mám také vnoučata, ale člověk tady doslova omládne. Je úžasné vidět, jak jsou ty děti tady nadšené,“ vysvětluje Kortyš, který se na moment pokusil vcítit do duše malého návštěvníka: „Myslím, že jsem nikdy nechtěl být popelářem jako jiní, ale určitě by mě tu nadchla ta velká auta se spoustou hejblátek, možnost sednout si za ten velký volant a troubit na klakson. A je vidět, že děti, které letos dorazily, to mají stejně.“

ČTYŘI STOVKY MALÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ

Brány chrudimského cestmistrovství se podobně poprvé otevřely v roce 2011, zavřené zůstaly jen jeden rok kvůli covidu. Rok od roku oslovují Mladí cestáři stále víc a víc dětí. Letos jenom těch dopředu ohlášených byly více než čtyři stovky, se kterými dorazilo přes padesát učitelek. „Je to velice úspěšná akce, o kterou je ze strany mateřských školek obrovský zájem,“ kvituje oblibu Mladých cestářů ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec, který také patří k pravidelným účastníkům. „Oceňuji to, že se jedná o akci konanou z iniciativy zaměstnanců, která má naši plnou podporu. Vyzdvihnout samozřejmě musím i ne úplně lehkou práci učitelek, které děti musí vypravit, přivezou je sem a musí je uhlídat.“

To je obtížné hned po příjezdu dětí autobusem do areálu chrudimských cestářů. Jen vystoupí, rozzáří se jim oči při pohledu na to, co všechno si mohou vyzkoušet. Oranžové náklaďáky vystrojené pro boj se sněhem, silniční válec, traktor, letos také dopravní hřiště se semafory a pak… jako každý rok uprostřed rovinatého Polabí, kde je o zábavu na sněhu nouze, bílý kopec a připravené boby. Fronta na ně nebere konce, boby jdou z ruky do ruky.

A když je zima, což je i případ letošního roku, přijde vhod zázemí jídelny. Tam silničáři dětem připravili teplý čaj a sladkou svačinku, tady už ale platí něco za něco. Na stolech jsou přichystané papíry a pastelky, takže se prckové nadšeně pouští do malování všeho, co je na cestářském dvoře nejvíc zaujalo.

BUDOUCÍ CESTÁŘI?

Ve svých počátcích byla akce Mladí cestáři otevřená i pro starší dětské generace, chodily sem děti ze základních škol i středoškoláci. S ohledem na zájem zůstalo u těch nejmenších, kteří přicházejí i mimo organizované skupiny. „Dneska mi volaly i maminky, které se o tom dozvěděly na sociálních sítích, tak se ptaly, jestli se mohou přijít s dětmi podívat,“ tvrdí vedoucí cestmistrovství Jiří Mašík, který je zároveň duchovním otcem akce. Ta může být impulsem pro některé ze svých účastníků i pro výběr povolání. Vždyť děti, které tu byly na některém z jejích prvních ročníků, jsou dnes ve věku, kdy přemýšlejí o své budoucí profesi. „Myslím, že si vzpomenou, sám takové vzpomínky mám,“ potvrzuje ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. „Můj otec pracoval u silničního podniku a ten dělal pro děti svých zaměstnanců každoročně besídky, které si do dneška skutečně pamatuji. Dokonce si pamatuji i interiéry těch budov, ač už jsou dávnou zbourané.“ Není to ale samozřejmě hlavní poslání Mladých cestářů, což ostatně dokládají i hodnotící slova náměstka hejtmana Kortyše: „Nejde o to, že bychom tu verbovali děti, na to je v jejich věku ještě brzy. Je to hlavně o tom, udělat jim zajímavý den s programem a zážitky, což, jak je vidět kolem, se daří. Je patrné, že tu mají vřelý vztah k dětem.“