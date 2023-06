Chcete si zacvičit, relaxovat nebo si zajít na manikúru a pedikúru? U Lenky Horčičkové z Kájova na Českokrumlovsku to můžete mít vše. Již dvanáct let dbá na to, aby její klienti měli krásné ruce a nohy, přidala k tomu i solárko a před nedávnem u sebe otevřela i fitko a privátní saunu.

Foto: Zadavatel inzerce

Jak jste se k tomu dostala?

Byla jsem na mateřské dovolené a také jsme přestavovali náš dům v Kájově. Zbyla tu místnost, tak jsem si říkala, že tam udělám solárko a budu k tomu dělat manikúru a pedikúru, ale že to jen zkusím a ono se to rozjelo. Než mi skončila mateřská, měla jsem klientelu a už se tím živím dvanáct let.

Co všechno nabízíte?

Pedikúru, manikúru, kterou dělám klasicky skalpelem. Nabízím relaxační masáže nohou a parafinové zábaly rukou i nohou. Je tu solárium a od loňského roku také privátní fitko a sauna. Stačí zavolat a zamluvit si fitko a saunu a je to.Ve fitku si zákazníci mohou pustit při cvičení televizi nebo rádio.

Zdroj: Zadavatel inzerce

Zdroj: Zadavatel inzerce

Stává se, že si u vás někdo třeba objedná všechny služby v jeden den?

I to se stává, že zákazníkům nejdřív udělám manikúru nebo pedikúru a pak jdou do sauny, nebo si nejdřív zajdou do solárka a pak teprve na manikúru a pedikúru.

Nachází si k vám lidé cestu?

Musím říct, že ano. Já říkám, že nejlepší reklamou jsou spokojení zákazníci. Stává se tak, že ke mně přijde dcera, pak její maminka, sestřenice a najednou ke mně chodí celé rodiny. Jezdí ke mně lidé nejen z Kájova a Českého Krumlova, ale také z Horní Plané, Černé v Pošumaví, z Nové Vsi, Budějovic, ale třeba i Lince.

Zdroj: Zadavatel inzerce

Co máte na své práci nejraději?

Líbí se mi na tom, že dělám něco pro lidi. Baví mě sledovat, jak se žena změní – když ke mně přijde s okousanými nehty a odchází s krásnýma nehty. Vidím, jak je spokojená, jak si prohlíží své ruce. To samé s nohama. Občas se setkám s lidmi, kteří se sem stydí chodit, protože mají nohy v hrozném stavu, mají otlaky, praskliny a kuří oka. Když ode mě odchází, mají najednou lehké nohy, vejdou se do bot. Dělám jim tady dobře, oni si odpočinou, pokecají a odchází s hezkýma nohama, rukama.

Zdroj: Zadavatel inzerce

Dá se popraskaným patám nějak předejít?

Ono je to do značné míry o genetice a práci, kterou děláte. Důležitá je ale i péče. Svým klientům radím hlavně mazat, protože pokud mají otlaky a mažou, nepopraskají jim. Dále doporučuji pravidelnou pedikúru, kde klientům odborně chodidla ošetřím. Když pak lidé zjistí, že jim mé doporučení a pravidelné chození na pedikúru pomáhá, stanou se stálými zákazníky.

Co po vás chtějí zákaznice nejčastěji? Francouzkou manikúru?

Dřív to byla francouzská manikúra, pak se začaly dělat barevné konce, následovalo malování a zdobení nehtů. Dneska je to spíš o jednoduchosti, zákaznice chtějí buďto nehty do oblouku nebo špičky a barvu na celý nehet. Ubylo zdobení, i když pořád jsou ženy, které to vyžadují, dvě třetiny ale chtějí jen barvu, maximálně dvě.

Zdroj: Zadavatel inzerce

Zdroj: Zadavatel inzerce

Je nějaká barva, která vám často dochází?

Jednoznačně červená a růžová s tělovou pro ty, které chtějí, aby barvy nebyly moc vidět.

Chodí i muži?

Určitě přibylo mužů, ale ony je k tomu dohání manželky a přítelkyně. Nejdříve se stydí, protože si pořád myslí, že je to služba pro ženy, pak ale přijdou a už chodí pravidelně.

Velkou zálibou Lenky Horčičkové je zahrada

Zdroj: Zadavatel inzerce

Instagram: https://www.instagram.com/horcickovalenka/?hl=cs

facebook: https://www.facebook.com/lenka.horcickova