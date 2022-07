Developer a správce průmyslových nemovitostí P3 obdržel stavební povolení na haly budoucího parku P3 Plzeň Myslinka. Tvořit ho bude pět budov, které dohromady představují pronajímatelnou plochu 64 000 m2. Projekt je určený výrobním i logistickým firmám. První haly by měly být dokončeny začátkem příštího roku.

Plzeňsko patří na trhu průmyslových nemovitostí k jedněm z nejžádanějších. Přispívá k tomu silné zastoupení průmyslových firem a zejména geografická blízkost západního souseda. Také nový projekt P3 v Myslince navazuje na blízkost dálnice D5 a města Plzeň, které jsou od parku vzdálené jen pár minut.

Zajímavé synergie by mohl přinést fakt, že jen šest minut cesty odsud, v Nýřanech, se nachází další P3 park, který si velmi oblíbily zejména výrobní firmy a společnosti s orientací na automobilový průmysl. Pro logistiku může být výhodou nejenom přímé napojení na dálnici D5, ale i blízký železniční terminál kontejnerové přepravy.

Developer plánuje postavit celkem pět hal s celkovou pronajímatelnou plochou téměř 64 tisíc m2, k dispozici budou jednotky od 3 500 m2 do 30 000 m2. V první etapě vzniknou dvě haly o rozloze 7 000 m2 a 9 600 m2. K nastěhování mohou být přibližně do desíti měsíců od podpisu smlouvy.

P3 je ohleduplný developer

Všechny haly budou splňovat vysoký standard certifikace BREEAM

Excellent. Zateplené můstky, kvalitní izolace a použití LED osvětlení představují úsporu na energiích, a šetrnější přístup k životnímu prostředí naplňuje i použití udržitelnějších stavebních materiálů a výsadba zeleně respektující místní druhovou skladbu.

P3 je nejen investor a developer, ale také vlastník a správce průmyslových nemovitostí. Působí v 11 evropských zemích, a to už více než dvacet let. Společnost má sídlo v Praze a zaměstnává přes 200 lidí napříč 11 pobočkami, kde nabízí integrované služby pro development a správu budov.

V České republice společnost P3 vlastní a spravuje celkem 87 průmyslových nemovitostí v 16 parcích s celkovou pronajímatelnou plochou téměř 1,4 milionu m2. Kromě Myslinky developer aktuálně staví v Lovosicích a také na svém historicky prvním českém brownfieldu v Ostravě-Vítkovicích.

Stavíme základny úspěšného byznysu

Aleš Zacha šéfuje developmentu v české P3 a je důležitou součástí týmu, který připravuje projekt P3 Plzeň Myslinka. Je spojkou mezi stavaři, techniky, úředníky, a hlavně budoucími nájemníky, ať už se zabývají logistikou, obchodem, e-commerce nebo výrobou a vývojem.

Jak je na tom development v době, kdy zdražují všechny vstupy a řada firem má nejasné výhledy? Je vůbec zájem o nové projekty?

Poptávka po průmyslových prostorách je rekordní už od pandemie. Stávající klienti v našich parcích si chtěli pojistit své pozice, případně si nasmlouvat volné plochy pro budoucí růst. Kolegové loni uzavírali v průměru 1,5 smlouvy týdně a ani letos ze svého tempa neslevili.

Nicméně, daří se i nové výstavbě. Samozřejmě jsme zaznamenali, že ceny některých materiálů skokově vzrostly a stavebnictví se potýká i s nedostatkem pracovníků. Některé haly stavíme spekulativně a jiné formou BTS, tedy až v momentě, kdy máme konkrétního nájemce, kterému halu připravíme na míru.

O co se dnes potenciální nájemci nejvíce zajímají? Proměnily se jejich požadavky?

Klientských požadavků může být celá řada, a proto je pro nás nejvíce klíčové to, abychom byli dostatečně flexibilní. To se v praxi projevuje například tím, že preferujeme cross docky, jelikož jsou přístupné z obou stran a my pak můžeme klientům, kteří si chtějí pronajmout jen část haly, nabídnout více variant prostorového řešení.

Více než kdy dříve musíme myslet také na odstavné plochy a parkovací místa. Často nyní řešíme možnost nabíjení elektroaut, a to jak pro osobní, tak zásobovací automobily. Obecně jsme velmi pokročili v oblasti udržitelných řešení.

Jsou udržitelná řešení ještě konkurenční výhodou, nebo už samozřejmostí?

V obecné rovině je udržitelnost budov standard, alespoň tedy v českém prostředí jsme v tomto ohledu dál, než je tomu v řadě jiných zemích našeho regionu. Hlavní hráči na trhu už staví pouze certifikované budovy, liší se ale úrovní udržitelného standardu. My již ve standardu cílíme na BREEAM Excellent. Mezinárodně uznávaná certifikace nás zavazuje k dodržování náročných ekologických požadavků a díky nim mají nájemci jistotu, že nové prostory jsou postaveny nejenom s ohledem na životní, ale i pracovní prostředí.

Životní prostředí a péče o zaměstnance se, především v korporacích, skloňuje často, jak se to ale projevuje v reálném byznysu?

To, že v halách pracují lidé, je velmi zásadní faktor, který jistě ovlivňuje to, jak to uvnitř vypadá, ale zohledňuje se samozřejmě už při návrhu budovy pro umístění oken a světlíků nebo stanovení úrovně zateplení. A pro nás je to samozřejmě klíčové i při volbě lokality, když přemýšlíme nad tím, kde postavíme další park. Musíme myslet i na dopravní dostupnost. Do většiny našich parků se zaměstnanci mohou pohodlně dostat hromadnou dopravou.

Čím se, podle vás, odlišuje P3 od ostatních průmyslových developerů?

Svoje první zkušenosti s průmyslovým developmentem jsem sbíral coby agent v CBRE. Musel jsem znát celý trh, všechna portfolia, strategii uvažování hlavních hráčů na trhu. Dodnes z toho čerpám. Ale nerad bych srovnával. Když dva dělají totéž, není to vždy totéž, a někdy to jsou docela odlišné světy.

My máme ambici růst, jak formou akvizic, tak developmentem. Jsme ten typ developera, který je schopen se dívat do více regionů zároveň. Je jen otázkou času, kdy „zasadíme” další park.

Máme nad sebou silného investora GIC s jasně danou investiční strategií. To nám zajišťuje větší stabilitu. Vedle toho, že parky stavíme, je také dlouhodobě vlastníme a hlavně spravujeme. To zas dává větší jistotu našim nájemcům.