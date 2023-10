Nové třípodlažní parkoviště vyroste vedle obchodního centra Atom v Sokolovské ulici v Plzni na Lochotíně na místě stávajícího parkoviště. Disponovat bude 179 parkovacími místy.

První náměstek primátora Pavel Bosák u OC Atom na Lochotíně představuje vizualizaci budoucí podoby vícepodlažního parkoviště. | Foto: MMP

Díky jeho výstavbě se podaří navýšit kapacitu o více než sedm desítek parkovacích stání v této lokalitě. Celý objekt bude mít zelenou fasádu z popínavých rostlin. Střecha vícepodlažního parkoviště by v budoucnu mohla být vybavena nabíjecími stanicemi na elektromobily. Stavba vyjde přibližně na 100 milionů korun včetně DPH a její zahájení plánuje město na počátek roku 2025.

„Hledáme způsoby, jak ulevit obyvatelům sídlišť, kde je velký nedostatek parkování. Tento pilotní projekt významně navýší kapacitu stávající parkovací plochy prostřednictvím lehké, modulární konstrukce. Třípodlažní budova bude částečně zapuštěna do terénu, což umožní lepší využití prostor bez nutnosti záboru další zeleně. Je to úsporné řešení s cílem co nejméně zasáhnout do stávající podoby místa,“ přiblížil Pavel Bosák, technický náměstek primátora.

Celkový vzhled domu oživí unikátní zelený rostlinný povrch. Fasáda z vypnuté sítě ocelových lanek určená k porůstání rostlin přispěje k udržení zelené složky prostoru. Květníky pro zeleň, které budou umístěny na okrajích střechy, poslouží zároveň jako zábradlí. Zalévání rostlin bude řešeno zachycenou dešťovou vodou.

Střešní konstrukci vytvoří ocelový rám s barevným nátěrem. „Střecha bude mít především stínící funkci. Je na ní možné instalovat jakékoliv stínící prvky včetně rostlin. Stínění ale mohou zajistit i solární panely, kterými by se dalo zajistit osvětlení objektu, případně i nabíjení elektromobilů,“ doplnil náměstek Pavel Bosák.

Plzeň vybudovala nové zázemí pro sportovní klub neslyšících

Nový sportovní areál pro SK Neslyšících Plzeň vybudovalo město v těsném sousedství komplexu Krašovská Aktivity centrum v Plzni na Lochotíně. Tím klub získal kvalitnější zázemí, než bylo původní v Lobzích. Slavnostně bylo sportoviště otevřeno za přítomnosti primátora Plzně Romana Zarzyckého a dalších představitelů města 15. září 2023. Celkové náklady na výstavbu, které šly z rozpočtu magistrátního odboru správy infrastruktury, činily 45,8 milionu korun bez DPH.

Slavnostního otevření se zúčastnil také primátor Plzně Roman Zarzycký (třetí zleva) a radní pro oblast sportu Tomáš Morávek (druhý zleva).Zdroj: MMP

„Mám radost, že se pro SK Neslyšících Plzeň podařilo vybudovat nové prostory, ve kterých nechybí klubovna, potřebné zázemí a samozřejmě sportoviště. Pevně věřím, že areál v Krašovské ulici je pro spolek dostatečnou satisfakcí za vyhořelou klubovnu v Lobzích, která by navíc musela ustoupit stavbě silnice první třídy. Všem členům klubu přeji, aby se jim v novém působišti líbilo a aby na Jedničce nalezli mnoho společných zážitků,“ uvedl primátor Roman Zarzycký.

Nové zázemí pro sportovní klub neslyšících se nachází vedle komplexu Krašovská Aktivity centrumZdroj: MMP

Klubu bude také sloužit venkovní víceúčelové hřiště, hřiště na beachvolejbal a tři hřiště na pétanque. U zázemí pro SK Neslyšících vzniklo rovněž nové parkoviště pro 22 osobních aut a dvě místa jsou vyhrazena pro imobilní řidiče.

Klubovna uvnitř budovy.Zdroj: MMP

Sportovní klub Neslyšících Plzeň vznikl v roce 1943 pod názvem Sportovní klub Hluchoněmých. Od té doby neustále měnil svoje místo působení. Od začátku 60. let minulého století se nacházel v prostorách SK v Plzni Lobzích, které měly nevlídné sociální i tréninkové zázemí. Již přes 25 let se hovořilo o tom, že stávající místo bude nutné opustit proto, že přes pozemek SK Neslyšících povede pozemní komunikace. V roce 2018 stávající prostory vyhořely a díky investici města Plzně tak mají nyní neslyšící sportovci odpovídající zázemí pro svou činnost.