Petřvald – Riziko střetu auta se zvěří. Takovou pověst má nehodové místo u obce Petřvald v okrese Nový Jičín. Za poslední roky se zde stalo celkem 18 nehod, z nichž 14 způsobila srážka se zvěří, většinou se srncem.

Foto: Deník

Jde o dlouhý rovný úsek silnice, kde řidiči často šlápnou na plyn a dosahují velké rychlosti, díky níž nestihnou včas zareagovat při krizové situaci. „Pozitivní je, že při těchto nehodách nedochází k vážným zraněním. V tomto úseku došlo k jedinému zranění při nehodě, kdy řidič nezvládl řízení vozidla,“ říká Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod. Zmíněné statistiky vyplývají z mapy rizikových míst Portálu nehod.

Petřvaldští vědí své

Starosta Petřvaldu Václav Kološ nebezpečí na této komunikaci potvrzuje. „V tomto úseku se stává mnoho nehod vlivem srážky se zvěří. Je to ovlivněno nepřiměřenou rychlostí řidičů aut. I když zde byly nainstalovány mysliveckým spolkem pachové ohradníky, nedaří se udržet zvěř od tohoto místa. Naše příroda je neustále pod tlakem civilizace a velký vliv na to má také neustálé rušení zvěře lidmi, kteří chodí do lesa na procházky se svými psy, pouštějí je na volno a tím ruší zvěř,“ říká petřvaldský starosta.

Zdroj: Zadavatel inzerce

Připomíná rovněž, že i motorkáři vjíždějí do lesů a do polí, i když tím porušují zákon. „Plaší tak zvěř, stresují ji a ta běží směrem k cestě, aniž by vnímala pachové ohradníky. Pak vbíhá na silnici a je sražena,“ dodává Václav Kološ.

Zdroj: Zadavatel inzerce

Hasiči v akci

U jedné z nehod, kde však nebyla na vině zvěř, museli v této lokalitě před časem zasahovat i hasiči. Čtyři jednotky se několik hodin zapotily u vážné dopravní nehody nedaleko Petřvaldu. Na hlavní spojce mezi Ostravou a Letištěm Leoše Janáčka v Mošnově došlo ke karambolu vozu Škoda Octavia Combi s vozidlem Mitsubishi L200 s přívěsným vozíkem. Do akce musel být povolán také hasičský vyprošťovací speciál na podvozku Tatra 815, protože se jedno z vozidel po kolizi překulilo na střechu. „Hasiči museli vyprostit zraněného a zaklíněného řidiče Mitsubishi, které leželo na silnici na střeše. Vyprošťovací speciál hasičů otočil auto zpět na kola,“ popsal zásah hasičů jejich tiskový mluvčí a pokračoval: „Poté hasiči zabezpečili obě havarovaná vozidla před případným požárem a na závěr zásahu místo nehody uklidili.“ Silnice byla bezprostředně po nehodě na téměř čtyři hodiny uzavřena. (tp)

Zdroj: Zadavatel inzerce

Zdroj: Zadavatel inzerce