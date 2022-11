Po několikaleté přestávce se naše škola znovu rozhodla vyslat několik žáků na zahraniční stáž, aby načerpali profesní znalosti. Cílem tohoto pracovního pobytu se stala prosluněná Itálie se svou rozmanitou středomořskou gastronomií.

Foto: archiv SŠGaO Zlín

Žáci měli možnost navštívit dvě destinace – Sardinii a letovisko Milano Marittima. Letošní projekt, hrazený z projektu Erasmus+, zahrnoval totiž dlouhodobou (tříměsíční) a krátkodobou (dvoutýdenní) mobilitu.

První výjezd do zahraničí se týkal pouze dvou plnoletých žáků studijního oboru Gastronomie, kteří si na Sardinii v hotelu Free Beach Club užili nádherné celé léto. Byli ubytovaní přímo v resortu, pracovali v hotelovém baru a museli se celou dobu pobytu starat sami o sebe. Chris, který se této stáže zúčastnil, na ni vzpomíná takto: „Tři měsíce se zdají být jako příliš dlouhá doba, ale uteklo mi to jako voda. Když se na to zpětně podívám, tak je to skvělá zkušenost. Poznal jsem spoustu nových lidí, načerpal nové zkušenost, naučil se nový jazyk a poznal italskou kulturu. Bylo to náročné jak fyzicky, tak i psychicky, ale mám díky tomu mnohem míň strach jít po škole pracovat do zahraničí, protože jsem si to právě díky tomuto projektu mohl vyzkoušet a věděl jsem, že kdyby se cokoliv stalo, tak se mám na koho obrátit a nejsem na to sám.“

Zdroj: archiv SŠGaO Zlín

V září letošního roku, na sklonku turistické sezóny se nám pak podařilo zorganizovat výjezd pro 16 žáků. Ti pracovali jako kuchaři a číšníci v hotelech poblíž města Rimini. Denny, žák nástavbového studia, si odnesl ze stáže tyto pocity: „Naskytla se mi příležitost prozkoumat Itálii v rámci projektu Erasmus+, který zprostředkovává studentům pobyty v zahraničí za účelem zlepšení jejich dovedností v oboru. Dává tím žákům možnost dalšího osobního rozvoje i do budoucna. Této nabídky jsem musel hned využít. Říkal jsem si, co může být lepšího než vycestovat do zahraničí, odpočinout si na prosluněné pláži a ještě k tomu nabýt nových zkušeností, poznat nová místa, lidi, jejich způsob života… A má očekávání byla rozhodně splněna, ba dokonce troufnu si s jistotu říci, že i nad očekávání. Určitě bych se sem rád vrátil a přemýšlím, že po skončení střední školy i pracovně. Komunikace pro mě bude snazší a v podniku, kde jsme měli stáž, mi říkali, že jsem šikovný. Proto si myslím, že by nebyl problém začít s prací v zahraničí právě tam. Děkuji za tento úžasný projekt, určitě je to správný krok, jak mladým studentům otevřít bránu do světa a ukázat jim nové, další možnosti.“

Studenti, ať už účastníci krátkodobé i dlouhodobé stáže, byli z této pracovní zkušenosti nadšení, bylo to znát i z jejich reakcí a vyprávění po jejich návratu. Snad tedy tato stáž splnila všem studentům očekávání a třeba i inspirovala k jejím dalším krokům v profesní kariéře.

Zdroj: archiv SŠGaO Zlín Zdroj: archiv SŠGaO Zlín