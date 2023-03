Stálice na poli chirurgie, která se oboru věnuje přes padesát let naplno. To je Josef Dvořák, chirurg s dlouholetými zkušenostmi působící v karlovarské nemocnici.

profesor a chirurg Josef Dvořák | Foto: KKN

Josef Dvořák provedl během své více než padesátileté kariéry nespočet operací. I když brzy oslaví své životní jubileum, stále operuje, je vitální a své mladé nástupce a kolegy vede především k tomu, aby úcta k nemocným byla vždy na prvním místě.

Na své začátky na klinice profesora Bohuslava Niederleho v motolské nemocnici rád vzpomíná a ze získaných zkušeností těží celý svůj profesní život. Právě v Motole také nabyl první zkušenosti s operativou štítné žlázy, která se stala jeho doménou.

Podle pana profesora je nutné, aby lékař nikdy nezapomínal na nemocného. Úcta, pokora a komunikace právě s nemocným je velmi důležitá. Na tu podle něj spousta dnešních lékařů zapomíná. Kromě toho se musí lékař učit celý život. Téměř osmdesátiletý chirurg Josef Dvořák znalosti dohání i v tomto věku.

Před zahájením studií pracoval 2 roky jako sanitář a laborant. Tehdy se mu poprvé dostala chirurgie pod kůži. Jeho začátky, coby lékaře, byly daleko krušnější, než jaké mají medici dnes. „Například náhradní volna neexistovala, tréninky začínajících chirurgů byly velmi intenzivní,“ vzpomíná profesor Josef Dvořák a doplňuje, že nikdy ale svého rozhodnutí nelitoval. Medicína se podle něj za ta desetiletí významně změnila. Vzhledem k trvale narůstajícím znalostem a technickému rozvoji musí mladý chirurg kromě získání všeobecně chirurgických základů svůj zájem zacílit na některou z chirurgických subspecializací (např. traumatologie, hrudní chirurgie, cévní chirurgie). Kromě toho vzrostly náklady - třeba na vybavení nemocnic a přístrojů. Vývoj ale nikdo nezastaví.

profesor a chirurg Josef DvořákZdroj: KKN

I když se s rozvojem medicíny popasoval bravurně a umí jít s dobou, vliv současného online světa a informací v dostupných médiích ho znepokojuje. Ke škodě dle něj je, když přijde pacient, který už díky internetu ví, co mu vlastně je a jak se to má léčit. Doba se změnila natolik, že se dokonce někde používá místo pacient slovo klient. „Díky tomu si lidé myslí, že je medicína všemocná. Takové srovnání se mi doslova příčí. Slovo klient zkrátka do medicínského prostředí nepatří,“ míní pan profesor. Díky tomu si pak lidé neuvědomují, že smrt je součástí života a případné komplikace připisují na vrub lékařům.

Dříve se na chirurgii hlásilo třeba i dvě stě zájemců. Dnes prý stěží jeden. Proč? Je snad pro dnešní mládež medicína těžkým oborem? „Všech mediků se ptám, co chtějí dělat. Radši půjdou na oční nebo krční. Je tam méně odpovědnosti. A práce chirurga není opravdu jen od sedmi do čtyř. Je to o tom se práci obětovat i na úkor osobního života,“ dodává pan profesor.