V ekologii se vysvětluje pojem udržitelnost jako schopnost biologických systémů udržovat diverzitu a produktivitu na dobu neurčitou. Co si ale pod tím máme představit? „Laicky řečeno, měli bychom zacházet se zdroji tak, aby si i naše děti mohly dopřát alespoň takové životní úrovně, jako máme my teď nyní,“ říká Ján Hudcovský, který podporuje aktivity ohledně udržitelnosti v rámci celého koncernu ENGEL.

Udržitelnost není jen snižování uhlíkové stopy anebo Green Deal, ale komplexní soubor aktivit v oblasti zlepšování životního prostředí, lidských práv, pracovních podmínek, etiky a udržitelného pořizování zboží a služeb. A to nejen v ENGELu, ale napříč celým dodavatelským řetězcem.

Prostřednictvím evropské „Zelené dohody“ si EU klade za cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. USA chtějí dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 a Čína do roku 2060. Globální cíle snižování emisí CO2 jsou ambiciózní. My, ve společnosti ENGEL, jsme na to svými technologiemi a řešeními připraveni a těšíme se na práci na udržitelné budoucnosti. Kromě ekologického aspektu zahrnuje udržitelnost také sociální a etické aspekty. Ve společnosti ENGEL je trvale udržitelné hospodaření již po generace hluboce zakotveno v našich hodnotách.

Snažíme se zlepšovat své vlastní aktivity a aktivity našeho dodavatelského řetězce z hlediska udržitelnosti. Na jedné straně jde o snižování uhlíkové stopy naší vlastní společnosti, příkladem jsou fotovoltaické systémy v Sankt Valentinu a Schwertbergu, které byly instalovány na střechách budov společnosti. Audity a certifikace jsou pro nás důležitým základem k tomu, abychom plnili požadavky a nestále se zlepšovali. Příkladem je certifikace ISO 14000, jejímž cílem je komplexní systém environmentálního managementu, a EcoVadis, který je celosvětově uznávaným poskytovatelem hodnocení udržitelnosti pro podniky.

V posledních letech se nám podařilo výrazně zvýšit naše hodnocení: v roce 2018 dosáhlo 66 % hodnocených společností lepších výsledků než ENGEL, v roce 2021 to bylo pouze 8 %. Tento rychlý nárůst byl možný díky tomu, že jsme jako rodinný podnik vždy fungovali udržitelně a šetrně ke zdrojům. Prostřednictvím EcoVadis můžeme naše aktivity prezentovat transparentním srovnatelným způsobem (viz graf).

Rating EcoVadis za rok 2021. Společnost ENGEL se s 65 body ze 100 možných umístila v první třetině. Vzhledem k našim mezinárodním pobočkám přikládá společnost EcoVadis obzvláště velkou váhu pracovním a lidským právům. Dalšími kategoriemi jsou životní prostředí, etické chování a udržitelné zadávání zakázek. Celkově patří společnost ENGEL mezi osm procent nejlepších na světě a v oblasti výroby speciálních strojů mezi tři procenta nejlepších.

Pomocí technologie „In-Mould-Labeling“ (IML) se vyrábí trvale udržitelné obaly: Za prvé - tato technologie umožňuje velmi tenké - a tedy lehké - obaly s dostatečnou stabilitou, což snižuje emise CO2 během přepravy a za druhé - etiketa a obaly jsou vyrobeny ze stejného materiálu, takže obal lze později plně recyklovat.

Společnost ENGEL je navíc členem několika iniciativ, které velmi podporují udržitelnou ekonomiku. Dvěma příklady jsou naše spolupráce s Plastic Bank, která vytváří systémy recyklace plastů v pobřežních oblastech, jako je Indonésie, a iniciativa „Obaly s budoucností“, jejímž cílem je používat obaly způsobem, který šetří zdroje. V roce 2020 agentura Bloomberg ocenila náš závazek tím, že společnost ENGEL zařadila do skupiny 50 průmyslových podniků na světě, které jsou nejvíce udržitelné a energeticky uvědomělé. V září nám země Horní Rakousko udělila zemskou cenu za ochranu životního prostředí.

Udržitelné řízení podniku znamená zaměřit se nejen na životní prostředí a společnost, ale také na interní záležitosti. Náš ENGEL Lean system je základem dalšího rozvoje společnosti ENGEL a poskytuje všem zaměstnancům společnou orientaci na budoucnost. Součástí toho je oceňující firemní kultura, jak jsme ji stanovili v programu 3V+, možnosti školení a dalšího vzdělávání a také benefity pro zaměstnance.

Naše portfolio produktů snižuje emise CO2 našich zákazníků

Více než 90 % emisí CO2 za dobu životnosti vstřikovacího stroje vzniká během jeho provozu. Jako výrobce strojů a dodavatel systémů proto přispíváme k udržitelnému zpracování plastů především prostřednictvím energeticky účinných strojů a řešení. Příkladem jsou naše vysoce výkonné elektrické stroje a naše chytrá řešení regulace teploty. Ke stabilní a efektivní výrobě významně přispívají také inteligentní asistenční systémy v podobě našich produktů iQ. To je důležité mimo jiné při zpracování recyklovaných materiálů, protože jejich vlastnosti podléhají větším výkyvům než vlastnosti nových materiálů. „iQ weight control“ například automaticky upravuje kritické parametry procesu během probíhajícího provozu a zajišťuje konstantně vysokou kvalitu produktů i přes nejednotné materiály.

