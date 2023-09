Studená plotna v restauraci, protože není pro koho vařit? Restaurace zeje prázdnotou a vy si lámete hlavu, jak přilákat hosty? Inspirujte se Petrem Čtvrtníčkem, který na to šel coby kuchař Plotýnka v reklamě chytře. Objednal si billboard na Plakátově a teď neví, kam dřív skočit.

Foto: Plakátov.cz

„Teď už mám v hospodě plno, i když to znamená, že občas makám, až se ze mě kouří. Takže Plakátove super! Myslel jsem, že to bude složitý, komplikovaný a vezme mi to strašně času. Přitom stačilo pár minut, pár kliků a o všechno ostatní se postarali v rámci nákupu plochy holky a kluci z Plakátova. A za jednu cenu! Takže vlastně stejný princip jako moje meníčka. Jednoduše si vybrat z nabídky, zaplatit jasnou cenu a spokojeně se jít věnovat svý práci, aby můj byznys pořádně šlapal,“ vysvětluje kuchař Plotýnka.

A stejně jednoduše se mohou hosté dozvědět i o vaší restauraci. Na Plakátov.cz si objednejte reklamní plochy a nakopněte svůj byznys. Vyberte si lokalitu, pokud si nejste jisti, na Plakátově vám pomohou. V případě vašeho zájmu vám zdarma pomohou i s grafickým návrhem.

Ceny uváděné na Plakátově jsou již konečné, zahrnují i tisk a výlep. Výhodou reklamy na billboardech a dalších venkovních plochách je její rychlá realizace s minimálními náklady. Přitom zaujme pozornost téměř každého potencionálního zákazníka, ať již se pohybuje pěšky, autem nebo třeba městskou hromadnou dopravou.