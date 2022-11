Také nesnášíte uklízení? A také se nejvíc děsíte generálních úklidů, kdy je potřeba obrátit celý dům vzhůru nohama? Jak moc s vámi cítíme! Naštěstí jsou dávno pryč časy, kdy ženy braly úklid jako svoji povinnost a vlastnoručně vysmýčenou kuchyni jako vizitku toho, že jsou dobré hospodyně.

Úklid domu svěřte profesionálům. Ušetří vám to čas i starosti. Profíci mají k ruce profesionální čistící prostředky a navíc jim jde práce od ruky. | Foto: Easy Homes Solutions s.r.o.

To, co uklízíme celý den, zvládne uklízecí firma za dopoledne

Zatímco dříve si „paní na úklid“ domů hned tak někdo nepozval, dnes je to běžné. Necháváme si mýt auta, stříhat vlasy a také uklízet naše domácnosti. A je to tak správné. Firmy, které se na úklid specializují, mají k dispozici profesionální čistící prostředky a ve svých řadách zkušené zaměstnance, kteří to, co bychom my, laici, dělali celý den, zvládnou za dopoledne.

Kolik stojí váš čas?

Pokud se naučíme „outsourcovat“ část svých povinností, zbyde nám dostatek času na děti, partnera, na vlastní koníčky a především na potřebnou relaxaci. A pokud se bojíte zbytečných výdajů, podívejte se na to ze dvou úhlů. Za prvé – kolik stojí hodina vašeho času? Vynásobte ji počtem hodin, které strávíte úklidem. Aha!

Nevystavujte se zbytečně stresu z hromadění povinností

Pak se zeptejte sami sebe, zda vám přináší úklid radost, nebo jen stres. Pokud uklízíte rádi a odpočinete si při tom (ano, i takoví lidé jsou), gratulujeme! Pokud ale při úklidu trpíte, uvědomte si, že i stres, který si tak přiděláváte, se podepisuje negativně na vašem dlouhodobém psychickém stavu, na vaší imunitě a celkovém zdraví. I to by se dalo vyčíslit, že?

Ne, opravdu nepřeháníme. Žijeme v hektické přepracované době a kumulování povinností působí jako obrovský stresor na mysl každého z nás. Pokud si odpoledne oddechnete, že to můžete v práci konečně „zabalit“, ale uvědomíte si, že vás doma čeká luxování celého domu a mytí koupelny, veškerá úleva je tatam.

Pravidelné úklidy domu se vyplatí – profíci z Plzně na ně dávají slevu

Vyškolená uklízecí četa vezme úklid domu z gruntu. V Plzni se profesionálním úklidem domácností zabývá firma Uklizenozavas.cz, která jak v názvu slibuje, se postará o úklid od A do Z. „Máme zkušené zaměstnance, kteří se přizpůsobí vždy potřebám našich klientů. Pravidelné úklidy se navíc vyplatí. Dáváme na ně výraznou slevu oproti úklidům jednorázovým,“ říkají úklidoví specialisté. Navíc k úklidu interiérů mohou na přání přidat i sezónní sekání trávy nebo odklízení sněhu.

Uplynulé měsíce a roky nám potvrdily známé rčení: čistota, půl zdraví. Na prostředí, ve kterém žijete, se nevyplatí šetřit. Pokud nemáte čas či chuť se věnovat důkladnému úklidu své domácnosti, není ostuda nechat práci profesionálům a zbavit tak svůj dům virů a bakterií. Blíží se období chřipek a dalších respiračních onemocnění. Pokud uvažujete o tom, že si najdete svoji firmu na pravidelný úklid domu, udělejte to dříve, než se diáře uklízecích čet zaplní předvánočními úklidy!