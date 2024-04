Největší spoušť na zahradě nacházíme po konci zimy. Sníh sice roztaje, ale veškerý nepořádek, který se v něm v dlouhém zimním období schoval, zůstává: listí, větvičky, nepořádek na příjezdové cestě a sem tam i nějaký ten odpadek, co vám přivál vítr z ulice. Ale nečistoty se na zahradu dostávají v průběhu celého roku, třeba po každé větší průtrži mračen. Udržovat zahradu, příjezdové cesty, schody, střechu terasy nebo pergoly čisté, to je pořádná dřina. Ale existuje způsob, jak si práci usnadnit. S pomocí vysokotlakého čističe.

Co je to "vapka"?

Vysokotlaký čistič je pojmenování, podle kterého tento zázrak najdeme na e-shopech. Ale protože by si na tom jeden mohl polámat jazyk, většina lidí čističi říká vapka nebo také wapka. Ten čistí povrchy vodou, která je přiváděna prostřednictvím pístového čerpadla do trysky nebo rozprašovací hadice pod vysokým tlakem. Tím je generován proud vody o vysoké rychlosti. Že má voda v takových podmínkách velkou sílu, to ví všichni, kdo viděli činnost řezacích systémů na bázi vodního paprsku. Voda z řezací hlavy zde tryská nadzvukovou rychlostí a přeřeže třeba i ocel o tloušťce 30 cm. Vapka takto „ostrá“ není, nic s ní nepřeřežete. Ale očistit povrchy a vrátit jim původní lesk a čistotu, to vapka umí.

Proč je účinnější než jiné metody?

Nejčastěji využíváme čištění s pomocí hadice. Jenže ta zdaleka nemá takovou sílu. Vysokotlaký ostřik odstraní jak čerstvé skvrny, tak i ty roky zažrané. Zlikviduje také řasy, houby nebo drobný plevel. A spotřebuje mnohem méně vody. Wapka si vystačí jen s pětinovou spotřebou vody! A oproti chemickým čističům je maximálně šetrná vůči přírodě. Třeba nejste přesvědčený ekolog, ale je vám určitě jasné, že chemie kondici vašeho trávníku, květin a stromů nevylepší.

Dalším benefitem vapky je snadnost obsluhy. A všestrannost použití. S wapkou můžete čistit okapy, vycídit váš kovový plot, odstranit nečistoty z terasy, z dlažby i kamenných cestiček, dokonce můžete navrátit lesk oknům a skleníkům. Vysokotlakým čističem dáte do pořádku fasádu domu po zimní sezóně a dáte do pucu také vaše auto nebo motorku.

Jakou wapku pořídit

Na e-shopu SANITINO jsou k mání různé modely vysokotlakých myček od značky Fieldmann. Název trochu mate, Fieldmann je český firma vyrábějící nástroje pro zahradu i dílnu. U vysokotlakých myček vybíráte podle příkonu a maximálního průtoku - od 396 do 450 litrů vody za minutu. Liší se také délka vysokotlaké hadice a množství příslušenství. Náročnější uživatelé ocení chytré doplňky, jako jsou turbo tryska, integrovaná nádobka na šampón, kartáč na auto nebo čistič ploch. A cena? Vysokotlaké čističe je možné pořídit za 2-3 tisíce korun.