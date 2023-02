Při hledání škol s perspektivními obory jsme zavítali i do Střední školy a vyšší odborné školy aplikované kybernetiky s.r.o. v Hradci Králové. Na perspektivní obory jsme se zeptali jejího ředitele a zakladatele pana Ing. Jana Langa.

Foto: Zadavatel

Pane řediteli, jak vidíte vývoj společnosti v souvislosti s výukou na středních školách?

Vývoj je opravdu překotný, stále více se prosazuje umělá inteligence proto je třeba již dnes vzdělávat jedince, který má široký rozhled a je schopen rychle vyhledávat informace a dokáže umělou inteligenci využívat. Samozřejmě ne na to aby za něj napsala požadovaný úkol což se již dnes děje, ale souvisí to především s přístupem učitelů, kteří musí vést výuku tak, aby používání umělé inteligence bylo ku prospěchu rozvoje žáků a studentů. Dnes si stále hrajeme na jednotlivé obory či RVP, ve skutečnosti ale není potřeba žádného jemnějšího dělení, ale je třeba jasně vymezit směr, kterým se vzdělávaná osoba vydává a podle toho zaměřit výuku. Je jasné, že technik v budoucnosti nemusí znát detailně úzkou odbornost, ale budou žádaní lidé, kteří dokáží rychle a spolehlivě vyhledávat relevantní informace, dokáží je vyhodnotit, vyhledat si konkrétní návody a postupy, případně vhodný software a pracovat s nimi tak, aby výsledek byl pokud možno reálný, ekonomicky i ekologicky přijatelný. Zároveň musí uvažovat i širšími souvislostmi a přesahy svého počínání.

Znamená to, pane řediteli, že navrhujete zrušit veškeré obory a RVP a koncipovat vše jinak?

To určitě není správný či rozumný názor. Spíše je důležité se více orientovat na tvořivou práci žáků a studentů a přejít ke způsobům vzdělávání, kde každý žák či student pracuje samostatně i ve skupinách při řešení určité úlohy, nějakého problému, či ještě lépe, kdy tvoří něco nového. Na střední škole je třeba kromě učení důležitý i posun žáka v oblasti sebepoznání tak, aby byl schopen co nejlépe využít svých schopností, aby jej práce bavila a naplňovala jeho život. A je toho ještě daleko víc, co by se žák střední školy měl naučit, aby mohl v dnešním uspěchaném světě rozumně existovat.

Takže nemyslíte, že jsou třeba nějaké obory pro budoucnost?

Existují prognózy, že se změní většina povolání, zhruba polovina jich zanikne, ale budou vznikat povolání nová. Je třeba celkově rozvíjet osobnost. Stále větší problém nám dělá duševní zdraví či psychická odolnost žáků. Šanci na úspěch budou mít především odolní a schopní se širokým rozhledem, se schopností se rychle učit nové věci. Určitě to není o biflování, ale o přemýšlení. Je ale jasné, že prim bude hrát nejen veškerá elektronika, komunikační sítě a vše, co s tím souvisí včetně bezpečnosti sítí, ale i projektování strojů i staveb, řízení procesů. To vše souvisí se schopností programovat napříč obory a na různých platformách. Programátor by měl být člověk schopný nejen logického myšlení a široké abstrakce, ale i velké míry fantazie. Musí počítat s tím, že jeho software se bude neustále setkávat s novými vnějšími podmínkami a měl by být schopen toto vše spolehlivě zvládnout.

Těmi novými podmínkami myslíte třeba nové viry?

Nejen viry a počítačové útoky. Jsme v současnosti v podstatě ve válečném stavu. Zeměkoulí otřáslo nevídané zemětřesení, mnozí u nás nechápou, že jsme nebo se rychle blížíme k ekologické katastrofě. Což ale nemusí být jen strašení, ale i nová příležitost pro rychlejší rozvoj potřebných technologií pro jejich reálné využití ku prospěchu lidí hlavně směrem k budoucnosti. Jde třeba i o nové způsoby komunikace, nové protokoly a podobně. Počítáme s tím, že stroje a v podstatě každá věc, ve které je mikroprocesor, budou komunikovat s okolím a programátor se bude muset stále učit novým věcem. Je to, jako kdyby najednou přijel cizinec a začal na vás mluvit neznámým jazykem. Máte možnost se s ním prostě nebavit, nebo se jeho jazyk naučit a pak si můžete vzájemně vyměňovat informace a být jeden druhému prospěšný. Právě ta schopnost naučit se něco nového (což může trvat pro počítač několik vteřin) může být pro životnost zařízení velmi důležitá. Je otázkou, zda jsme schopni se takovém kybernetickém světě rozumně existovat. To jsme ale zabředli trochu do sci-fi, ale musíme si uvědomit, že mnoho nebezpečí zde reálně existuje.

Co tedy, pane řediteli, považujete za obor budoucnosti?

Nechci tady jmenovat konkrétní obory, ale jsou to všechny obory okolo elektroniky, programování, automatizace. Pokud bych stál před rozhodnutím, kam jít studovat, zajímalo by mě především, kdo mě bude učit, zda mají učitelé školy představu, kam vývoj směřuje. Zajímalo by mě, jaká je struktura výuky, jaké prostředky se ve výuce používají. Zásadní je rozvíjet u žáků a studentů intelekt a tvůrčí schopnosti.

V posledním školním roce vznikla velká potřeba vzdělávání v oblasti energetiky. Školíme měsíčně kolem 60-ti techniků v oblasti fotovoltaiky, 30 odborníků na dobíjecí stanice elektromobilů a znovu jsme rozjeli kombinované vzdělávání (cca 1 víkend měsíčně) v oboru Energetika určené především pro dospělé. Snažíme se zde učit vše nové, dnes je například v kurzu vše kolem energií, účinnosti zařízení ale třeba i automatizace v oblasti obchodování s přebytečnou energií, kterou pochopitelně mnozí z nás mají navíc na našich fotovoltaických elektrárnách, které jsme za rozumný peníz trojnásobně předimenzovali proti původním instalacím. Na toto téma se snažíme spolupracovat s reálnými firmami oboru a připravujeme školení řízení pomocí průmyslových počítačů pro techniky.

Vaše škola je známá tím, že absolventi mají úspěch v praxi, jsou schopni sledovat vývoj techniky, jak toho dosahujete?

Není na to jednoduchý návod, ale je jasné, že zásadní roli hraje učitel, který jednak jde příkladem tím, že se sám stále učí (a někdy i od studentů), ale také musí umět žáky i studenty správně motivovat.

Pomáhá tomu i jistý duch školy, kdy se snažíme vést žáky ke vzájemné spolupráci, třeba i pomocí žákovských projektů, na kterých žáci pracují napříč ročníky a obory. Pomáhá i účast na soutěžích, kde se každý snaží předvést to nejlepší. I to se v praxi hodí – svět je dnes hodně o soutěži. Nedávno nám jeden absolvent, který je také již 25 let po maturitě řekl, že mu velmi pomohla volnost při studiu, že si mohl vybrat sám, z toho co jim představujeme a také schopnost sám se učit.

Děkujeme Vám pane řediteli za rozhovor.

Škola aplikované kybernetiky je ve vzdělávací soustavě již téměř 30 let. Podílí se na rozvoji vzdělávací soustavy zaváděním nových oborů (byla první, kdo učil obor Výpočetní technika na střední škole). Nově na úrovni vyšší odborné školy zavedla obory Počítačová umění a design, Programování a Energetika. Budeme se tedy těšit na nové informace.