Umělá inteligence namísto rosničky? AI začíná předpovídat počasí

Komerční sdělení

Vývoj umělé inteligence a technologie hlubokého učení přináší revoluční změny do celé řady různých odvětví. Nyní nově vstupují také do meteorologie. Jedna z nejvýznamnějších institucí v oboru predikce počasí představila na své platformě průkopnický model umělé inteligence, který překonává jakékoliv doposud vyzkoušené AI systémy. Co myslíte, má tato novinka šanci konečně přinést světu spolehlivé předpovědi?

Foto: Huawei