Dělá svět nejen krásnějším, což je posláním umění, ale také lepším. Umělecké dílo, které umí pomáhat.

Propojení ideálního prostoru, uměleckého díla a filantropického dosahu je ideální kombinací jak dělat svět krásnějším i lepším zároveň. | Foto: Zadavatel

David Černý, sochař, designér a výtvarník, vytvořil umělecká díla, která zdobí celý svět. Tentokrát poputuje jeho další výtvor do Pardubic. 1. 6. v rámci Dětského dne v Automatických mlýnech proběhne v 15 hodin odhalení tohoto díla.

Symbol pro bezpečný přístav, kterým SVÍTÁNÍ bezesporu je. Vytváří nejen bezpečné zázemí, ale také nabízí tvůrčí prostor a inspiraci k rozvoji potenciálu každého žáka. Zdroj: ZadavatelToto dílo zaujme své nezaměnitelné místo v soukromém prostoru, zároveň propojuje umělce a filantropický přesah pro pardubickou školu SVÍTÁNÍ, která již více jak 30 let vytváří bezpečný přístav pro děti a mladé dospělé s mentálními i fyzickými hendikepy.

Bezpečný přístav, kde se navíc pořád něco děje. To, že někteří žáci školy SVÍTÁNÍ potřebují více času nebo pochopení neznamená, že toho tvoří a zažívají méně. Svítání je životaplný prostor, kde se prolíná vzdělání, kultura, umění, tvoření a přátelství. I když někdy vše trochu neobvyklou formou. Zdroj: Zadavatel

„Dílo slouží také jaké prostředek, kterým nás mohou lidé podpořit. Je interaktivním pomocníkem pro příběhy s dobrým koncem. Navíc pro nás symbolizuje to, o co se škola SVÍTÁNÍ již více jak 30 let snaží, vytvořit prostor, kde každý může proplouvat vlastním tempem a vzdělávat se s ohledem na svoje potřeby a znevýhodnění,“ vysvětluje symboliku díla ředitelka školy SVÍTÁNÍ Miluše Horská a dodává, že pokud lidé skrze umělecké dílo přispějí škole SVÍTÁNÍ na její rozvoj, dílo na to s povděkem zareaguje.

Nová budova školy SVÍTÁNÍ v srdci Pardubic již stojí, silné příběhy zatížené fyzickými i mentálními hendikepy v ní se ale dějí každý den. A proto, aby tyto příběhy měly co nejlepší konec, potřebuje škola finanční podporu. Zdroj: Zadavatel

Přesná tematika díla i jeho charakter zůstávají veřejnosti utajeny až do odhalení 1. 6. 2024 v 15 hodin v Automatických mlýnech v Pardubicích. S jistotou ovšem můžeme říci, že díla Davida Černého často vytváří nezvyklé konotace a budí nejhlubší imaginaci. Skrze své umění také často popírá představy o tom, jak by měl svět fungovat. A to samé často jen svou existencí dělají právě žáci školy SVÍTÁNÍ.

David Černý, umělec, který překračuje mnohá tabu i nastavené mantinely. Nebojí se prorážet zdi a měnit lidské předsudky. I proto s ním škola SVÍTÁNÍ tolik rezonuje. Jeho nové dílo, které navrhl přímo pro školu Svítání má filantropický přesah a pomůže škole dlouhodobě naplňovat její poslání. Zdroj: Zadavatel

Škola SVÍTÁNÍ vítá spolupráci s uměleckým světem, který vytváří dobro tam, kde je nevíce potřeba. Sám autor díla se v rámci této spolupráce zřekl honoráře, Nadace Automatické mlýny potom dílo přivítá na svém pozemku a nemalou zásluhu na vzniku celého konceptu má také firma JHV – ENGINEERING s.r.o., která dílo na své náklady vytvořila jako součást firemní prezentace a podpory školy SVÍTÁNÍ.

V Automatických mlýnech v Pardubicích proběhne 1. 6. v 15 hodin odhalení nového díla od Davida Černého. Tato nová umělecká čtvrť je důstojným místem pro kulturní i filantropický rozsah tohoto počinu. Zdroj: Zadavatel