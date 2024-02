Jindřiška Gniewek z Unicornu ukazuje, jak flexibilita a podpora firmy mohou vést k významnému kariérnímu růstu.

Věděli jste, že Chrudim je důležitým místem pro několik klíčových energetických IT projektů? Toto historické město se stalo významným centrem technologického rozvoje, a to i díky Unicornu, jedné z předních českých softwarových společností, která tu v roce 2017 otevřela svoji pobočku. Tyto projekty nejenže jdou ruku v ruce s technologickými inovacemi, ale také se zaměřují na hledání synergií a optimalizaci nákladů na efektivní implementaci kodexů sítě EU. Ještě důležitější je však jejich společenský dopad, protože přispívají k udržitelnější a efektivnější budoucnosti pro nás všechny.

Jednou ze spolupracovnic, na kterou můžete v chrudimské pobočce narazit, je Jindřiška Gniewek. Ta se v březnu 2022 odhodlala k velkému kroku. Opustila své tehdejší zaměstnání, kde pracovala v back office, a vstoupila do tehdy ještě neznámých vod IT. Začala pracovat v Unicornu, kde absolvovala testerskou Unicorn Hatchery – online akademii pro všechny, kteří chtějí proniknout do světa IT. V Unicornu Jindřiška našla jak možnost profesionálního růstu, tak podporu. Díky flexibilitě, kterou společnost nabízí, se jí totiž podařilo skloubit práci s rodinným životem. „Po mateřské jsem hledala místo, kde bych měla větší svobodu. Pro mě jakožto maminku dvou dětí je časová flexibilita opravdu důležitá,“ vysvětluje Jindřiška.



Zpočátku se podílela na Projektu Flow-Based Core Capacity Calculation Tool. Tento projekt se věnuje procesům, které předcházejí dennímu obchodování s elektřinou a následují po něm. Po nějaké době však přešla na projekt PMB. Jedná se o platformu, která je součástí projektu Price Coupling of Regions (PCR) – klíčové aplikace k propojení energetických trhů v Evropě. Ta přispívá k efektivitě a transparentnosti obchodování s elektřinou na evropském trhu.

„IT obor mě vždy lákal, ale nikdy by mě nenapadlo, že budu mít šanci pracovat na takových projektech, a přitom zůstat ve svém rodném městě. Díky práci v Unicornu jsem si zvýšila sebevědomí a pochopila, že když si něco skutečně přeji a pracuji na tom, dokážu to. Přestup do této společnosti byl jedním z nejlepších kroků v mé kariéře. Mám tu skvělé kolegy, kteří jsou vždy ochotní pomoci, a hlavně cítím, že se mohu neustále rozvíjet a růst,“ sdílí své pocity Jindřiška.

Unicorn totiž klade velký důraz na vzdělávání a profesní rozvoj. Díky komplexnímu vzdělávacímu systému od Unicorn Top Gun Academy se mohou jednotlivci kariérně posouvat a vzdělávat v oboru, který je pro ně významný, což je vidět i na příkladu Jindřišky. Aktuálně se chystá na rozšiřování svých dovedností prostřednictvím školení a kurzů na JavaScript, které pořádá právě Top Gun. Kromě toho má v plánu získat ISTQB certifikát, mezinárodně uznávanou kvalifikaci pro testery softwaru.



Zajímá vás více o chrudimské pobočce a na jaká místa se můžete hlásit? V tom případě klikněte na tento odkaz a podívejte se na aktuálně vypsané pozice.