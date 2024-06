Unicorn otevírá talentovaným vývojářům dveře do světa, v němž každý řádek kódu mění pravidla hry.

Foto: Unicorn a.s.

Představte si prostředí, kde nové výzvy a projekty denně nabízí příležitosti k růstu a dosahování větších cílů. Jako česká softwarová společnost s bohatou historií inovací a úspěchů neustále hledáme nové talenty, kteří se chtějí připojit k naší misi a přispět ke skutečné změně. V naší brněnské pobočce rádi přivítáme Java Developery připravené stát se součástí našeho příběhu.

Jaké je to pracovat v jedné z největších českých softwarových společností? Na to jsme se zeptali Jana Šamánka, Developera z brněnské pobočky Unicornu. „V Unicornu rychle rosteme, což nováčkům dává skvělou šanci učit se a brzy vést a mentorovat nově příchozí. Tato dynamika otvírá dveře k pozicím jako Team Leader nebo Software Architect. Čeho si na Unicornu vážím nejvíce, je důraz na lidskost a osobní kontakt. Přestože každodenní docházka do kanceláře může někoho odrazovat, přitahuje to skvělé společenské lidi a díky tomu je práce v kanceláři příjemnější a řešení problémů efektivnější,“ říká Honza, který v Unicornu začínal během posledního ročníku magisterského studia, a pochvaluje si především to, jak bylo možné skloubit práci a školu.

Co ho ale opravdu nadchlo, hned vedle firemních akcí, byl skvělý tým kolegů, sympatických od prvního momentu. „Unicorn je místo, kde může každý ukázat, co v něm je. Být šikovný ve svém řemesle je klíčové, ale stejně důležitá je i skvělá atmosféra a smysl pro humor, jehož je zde na rozdávání,“ dodává.

Systém kmotrů zaručuje plnou podporu

K tomu všemu Unicorn přináší ještě jednu skvělou věc – systém kmotrů. Pro nováčky je to záruka, že budou mít plnou podporu, která jim pomůže správně nastartovat kariéru a určit směr jejího dalšího rozvoje. Jde o seniornějšího kolegu či kolegyni – mentora. Pomůže vám, předá vám své zkušenosti, dohlíží na vás, odhaluje vaše silné stránky, a především poskytuje cennou zpětnou vazbu.

Díky individuálnímu přístupu a zkušenostem kmotrů tak můžete růst ve své roli a objevovat nové možnosti. „Když jsem nastoupil, měl jsem a stále mám po ruce hned tři zkušenější spolupracovníky, za nimiž jsem mohl přijít s čímkoli. Můj kmotr je můj průvodce kariérním růstem, HR mi pomáhá s otázkami týkajícími se pozice a pracovního prostředí a můj team leader je zase expert na všechno technické. Je skvělé vědět, že máte tuto oporu a že vám v Unicornu nikdy není odmítnuta pomoc. Osobně můžu říct, že jsem byl s podporou, kterou jsem dostal, maximálně spokojen,“ říká.

Široké spektrum projektů

Další předností, kterou společnost nabízí, je možnost zapojit se do širokého spektra projektů. Ty zahrnují vše od manažerských aplikací přes průlomové iniciativy v oblasti Průmyslu 4.0 až po sektor energetiky – jedno z klíčových zaměření brněnské pobočky. Právě energetiku Honza považuje za fascinující oblast. „Unicorn je v energetice uznávaným odborníkem s dlouholetou tradicí v Evropě, nabízí enormní potenciál pro růst zejména v současné době, kdy je odvětví ve středu pozornosti díky cílům EU, geopolitickým událostem a výzvám v oblasti ekologie,“ uvádí.

On sám je zapojen do významného energetického projektu, jehož cílem je přetvořit a sjednotit systémy pro simulaci distribuce elektřiny po celé Evropě, s výhledem na dalších minimálně šest let práce. „Je úžasné být součástí něčeho, co může ovlivnit každodenní životy skoro všech v Evropě. Pokud dokážeme zlepšit a optimalizovat, jak se elektřina dostává do našich domovů, budu to vnímat jako velký úspěch jak na osobní, tak profesionální úrovni,“ sdílí Honza své nadšení a vizi pro projekt.

Zásadní je v tomto případě i vzdělávání, které má v Unicornu speciální místo. Kromě kariérního modelu tu totiž funguje i firemní vzdělávací systém společnosti Unicorn Top Gun Academy. Ten spolupracovníkům poskytuje nejrůznější kurzy a školení, jež odpovídají konkrétním profesním ambicím každého z nich.

Práce v Unicornu nabízí unikátní kombinaci možností pro osobní i profesionální růst, díky níž se můžete zapojit do týmu, který nejenže řeší významné projekty s globálním dopadem, ale také dbá na lidský přístup a podporu mezi kolegy. Jste-li připraveni přijmout výzvu a stát se klíčovou součástí našeho týmu jako Java Developer, neváhejte a zašlete nám svůj životopis ZDE nebo prozkoumejte naše další otevřené pozice. Těšíme se na setkání.