Věděli jste, že se některé systémy pro českou automobilku vyvíjejí i v Liberci? Unicorn zde připravuje celou řadu důležitých aplikací, které využívá firma i samotní řidiči.

Unicorn je největší česká IT firma, která poskytuje špičková řešení pro klienty v celé Evropě. Společnost vyrábí software pro energetiku, bankovnictví, plynárenství a mnohem více. Jednou ze zajímavostí je, že vyvíjí významné projekty v regionech. Má proto pobočky po celé České republice i v několika zemích Evropy. Jednu takovou najdeme v samotném srdci Liberce.

Unicorn v Liberci vytváří software v oblasti automotive, především pro společnost Škoda Auto. Firma se například podílela na mobilní aplikaci MyŠkoda pro řidiče, která obsahuje všechny důležité informace o vozidle, nebo vytvořila B2B portál, pomocí nějž automobilka efektivně komunikuje s výrobci, prodejci i servisy po celém světě. Liberecký Unicorn vyvinul a spravuje také zaměstnanecký portál Škoda Space, který získal v roce 2023 ocenění IT projekt roku.

Programování s výhledem na Ještěd

Mezi liberecké spolupracovníky patří také IT Delivery Manager Jaroslav Vrabec, jenž řídí realizační jednotku pro projekty Škoda Auto. „Díky dlouhodobé spolupráci Unicornu a Škoda Auto máme příležitost pracovat na technologicky i byznysově zajímavých projektech. Část z nich umožňuje dávat příležitost jak lidem, kteří jsou na startu své IT kariéry, tak zkušeným odborníkům,“ vysvětluje Vrabec.

Sám začínal v Unicornu jako Java programátor junior. Dostal příležitost podílet se na zajímavých projektech po boku zkušenějších kolegů. Postupně získával know-how a kariérně se posouval vpřed díky dobrému vzdělávacímu systému, který Unicorn svým spolupracovníkům nabízí. „Firma měla už tehdy propracovaný systém vzdělávání, jenž je dlouhodobě kvůli nedostatku IT odborníků na trhu klíčový,“ popisuje svou zkušenost.

A co se mu nejvíce líbí na liberecké pobočce? „Fajn kolektiv, příjemná atmosféra, pravidelný stolní fotbálek a hezký výhled na Ještěd,“ vyjmenovává Jaroslav. „Přestože je Unicorn velká firma, na pobočkách stále panuje rodinná atmosféra.“

Pracovní příležitosti v Unicornu

Unicorn je špičkou v oboru nejen díky svým dlouholetým zkušenostem a odbornému know-how. Tvoří ho hlavně talentovaní lidé, kteří mají společný cíl. „Spolupráce hraje v Unicornu naprosto zásadní roli. Software vyvíjejí lidé pro lidi. Bez týmové spolupráce by to prakticky nefungovalo,“ vysvětluje Vrabec.

Největší česká IT firma nabízí práci na atraktivních projektech a dává šanci i šikovným juniorům. Díky systematickému plánu vzdělávání mohou spolupracovníci růst a vyprofilovat se v tom, co je nejvíce baví. „V IT si každý najde něco, co ho pohání vpřed. Klíčem je objevit to, pracovat na tom, zdokonalovat se a dosahovat větších úspěchů," radí Jaroslav Vrabec. „Nebojte se udělat první krok, používejte selský rozum a investujte čas pouze do věcí, které vám dávají smysl,“ dodává.

