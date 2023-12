Stalo se vám někdy, že při zakašlání, skákání či běhu uniklo pár kapek moči?

ilustrační foto | Foto: GettyImages

Mělo by vás to znervóznit, nebo jde o normální jev? A co dělat, když k takovým situacím dochází stále častěji a už nejde jen o pár jednorázových kapek?

Únik moči při kašli či prudkém pohybu je typický pro stresovou inkontinenci. I když by se to z názvu mohlo zdát, příčinou tohoto typu inkontinence není například stres z práce. Stresem se v tomto případě myslí zvýšení nitrobřišního tlaku, ke kterému při kašli, běhu, skákání či zvedání těžkých břemen dochází vždy.

„Pokud jsou svaly pánevního dna dostatečně pevné a současně pružné, se zvýšeným nitrobřišním tlakem se vyrovnají a k úniku moči nedojde. Stresová inkontinence tedy obvykle souvisí s povoleným svalstvem pánevního dna,“ vysvětluje Jana Hraběová, Senior Brand Manager pro divizi inkontinence ve společnosti HARTMANN – RICO.

Neviditelné, ale velmi důležité

V jaké kondici máte svaly pánevního dna právě teď? Narozdíl od bicepsů, tricepsů či „břišáků“ se těžko můžete porovnat s někým dalším. Tyto důležité svaly se skrývají uvnitř na spodní straně pánevního prostoru. Soubor svalů podpírá vnitřní orgány, udržuje je ve správné poloze a podílí se na uzavírání otvorů v pánevní oblasti, jako jsou močová trubice, vagina a konečník. Tím umožňují kontrolu nad vylučováním.

Pokud je svalstvo pánevního dna povolené, může docházet k únikům moči či stolice a objevit se může i prolaps některého z orgánů. Svalstvo pánevního dna má také velký vliv na držení těla, takže jeho dysfunkce může vést k bolesti zad.

Proč jde častěji o ženský problém?

Stresová inkontinence a další potíže kvůli povolenému svalstvu pánevního dna se objevují častěji u žen. „Souvisí to s těhotenstvím, porody i menopauzou. Každé těhotenství a porod je pro tělo obrovskou zátěží. Pokud se přidá nesprávné držení těla či porodní poranění, zvyšuje se riziko rozvoje stresové inkontinence,“ říká Jana Hraběová.

Inkontinence se u řady žen objeví také v období kolem menopauzy. Důvodem je pokles hladiny hormonů a samozřejmě všechny svaly, včetně těch pánevních, se stoupajícím věkem postupně ochabují.

Kdy dochází k úniku moči kvůli stresové inkontinenci?

Ke stresové inkontinenci dochází kvůli zvýšení nitrobřišního tlaku, který nedokáže svalstvo pánevního dna vyrovnat. Jak ale takové situace mohou vypadat?

Neočekávané kýchnutí, když vás něco zalechtá v nose.

Záchvat kašle kvůli nemoci.

Smích, když vám dítě vypráví vtipnou historku.

Popoběhnutí, abyste stihli odjezd autobusu.

Zvednutí těžké tašky s nákupem.

Skákání na trampolíně.

Podobných situací zažíváme během dne mnoho, a proto má stresová inkontinence velmi negativní dopad na kvalitu života i sebevědomí.

Co můžete udělat pro zlepšení?

Pokud k úniku moči při kašli, smíchu či prudkém pohybu došlo poprvé, nepanikařte. Netrápí vás zrovna zánět močových cest? Při něm může být močový měchýř méně ovladatelný a po vyléčení zánětu se vše vrátí do normálu. Nejste těhotná? Kvůli tlaku rostoucího miminka se může objevovat během těhotenství dočasná inkontinence. Také po porodu nejsou potíže s únikem moči nic výjimečného.

„Prozkoumejte příznaky zánětu močových cest. Pokud na něj máte podezření, navštivte lékaře, který provede rozbor vzorku moči a nasadí vhodné léky. V ostatních případech doporučujeme začít s posilováním pánevního dna, třeba pomocí jednoduchých Kegelových cviků,“ dodává Senior Brand Manager pro divizi inkontinence ve společnosti HARTMANN – RICO.

S jejich nácvikem pomohou například bezplatné video návody, které jsou k dispozici na portále moliklub.cz. V ideálním případě je na místě návštěva fyzioterapeuta, který vám sestaví cviky na míru, ale podívá se také na držení těla při běžných denních činnostech. Zpevňovat pánevní dno lze totiž i při obyčejné chůzi, ale svaly při ní musí být správně aktivované.

Kdy se obrátit na lékaře?

Určitě neotálejte s návštěvou lékaře, pokud se potíže s únikem moči nezlepšují či dokonce zhoršují. Obraťte se na svého praktického lékaře, urologa či gynekologa. V dnešní době existují vhodné léky, hormonální léčba i chirurgické řešení. U stresové inkontinence se využívá například zavedení speciální pásky pod močovou trubici, která ji dodává podporu při zvýšení nitrobřišního tlaku.