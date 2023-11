V dnešním světě je rychlé a spolehlivé připojení k internetu nezbytné pro osobní i profesionální použití. S nárůstem chytrých domácností a zařízení se vysoce výkonný router stal důležitějším než kdy dříve. Wi-Fi 6 router Mercusys MR60X je novým přírůstkem na trhu, který slibuje vyšší rychlost internetu, širší pokrytí a lepší výkon sítě. V tomto článku probereme jeho funkce a výhody a vysvětlíme, jak může upgradovat vaši domácí síť.

Wi-Fi 6 router Mercusys MR60X | Foto: Archiv autora

Obslouží všechna zařízení současně

S narůstajícím počtem zařízení, která se v domácnostech připojují k síti, nemusí již stačit kapacita starších routerů. Výrobci samozřejmě tento trend následují a přicházejí na trh s produkty, které dokážou obsloužit jak klasické počítače, notebooky, mobily nebo tablety, tak i produkty chytré domácnosti, jako jsou smart televizory nebo bezpečnostní zařízení. Výrobce síťových zařízení Mercusys reaguje na aktuální požadavky moderních domácností právě například routerem MR60X. Ten uspokojí jak běžné uživatele, tak i ty náročnější.

Jedná se o vysoce výkonný router, který je navržen tak, aby poskytoval vyšší rychlosti internetu a širší pokrytí. Dokáže pracovat i při vysoké datové zátěži o rychlosti až 1,5 Gb/s. V pásmu 5 GHz je to až 1 201 Mb/s a v pásmu 2,4 GHz pak 300 Mb/s. Je vybaven technologií Wi-Fi 6, která nabízí řadu výhod oproti starším standardům Wi-Fi. Disponuje čtyřmi externími anténami, které poskytují silný a stabilní signál v celém vašem domě. Užijete si tak kvalitní Wi-Fi v každém rohu, aniž by bylo potřeba používat extender. Rušení od ostatních sítí, například od sousedů, je eliminováno pomocí technologie BSS Coloring.

Router má také výkonný procesor, pokročilou technologii QoS, která pomáhá snižovat přetížení sítě a zlepšovat latenci a podporuje technologii MU-MIMO, jež umožňuje připojení více zařízení k síti současně, aniž by to ovlivnilo rychlost internetu. Můžete tak zároveň stahovat velké soubory, hrát online hry, sledovat online filmy ve 4K rozlišení či uskutečňovat videohovory a nemusíte si dělat starosti, co zrovna od vašeho připojení očekávat.

Je stále ve střehu

Mobilní zařízení, typicky chytré telefony a tablety si router hlídá, ať už jsou v klidu, nebo v pohybu. Pomocí funkce Smart Connect jim volí nejlepší dostupné pásmo s tím nejsilnějším signálem. Bezstarostně tak můžete užívat jakékoliv zařízení kdekoliv na vaší domácí síti a vždy budete precizně obslouženi. A pokud zrovna telefon nebo tablet nepoužíváte, Mercusys MR60X jim pomocí funkce TWT, což je zkratka z anglického „Target Wake Time“, pomáhá snížit spotřebu energie během datových přenosů jen na potřebné minimum.

Wi-Fi 6 router Mercusys MR60XZdroj: Archiv autora

Efektivně chrání vaši síť

Zcela zásadní a stále více aktuální problém internetové bezpečnosti, se kterou souvisí i zajištění ochrany domácí Wi-Fi sítě, řeší Mercusys robustní ochranou založenou především na pokročilém bezpečnostním standardu WPA3. Ten zajišťuje ochranu celé sítě včetně uložených hesel v připojených zařízeních.

S bezpečností souvisí i rodičovská kontrola, jež spočívá ve vytvoření zásad používání internetu pro konkrétní zařízení. Velmi praktická je i možnosti oddělené sítě pro hosty, kterou mohou využívat návštěvy. Vaše soukromí tak nebude nikdy narušeno.

Pracuje zcela samostatně

Nastavení a správa Mercusys MR60X je hračka díky aplikaci Mercusys. Aplikace vám umožňuje snadno konfigurovat nastavení sítě, sledovat vaši síťovou aktivitu a spravovat připojená zařízení. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a intuitivnímu designu usnadňuje aplikace Mercusys komukoli nastavení a správu domácí sítě. MR60X je také dodáván se dvěma porty Gigabit LAN a jedním portem Gigabit WAN, které poskytují spoustu možností připojení pro vaše kabelová zařízení. Náročnější uživatele pak zcela jistě potěší podpora IPv6 nebo podpora OpenVPN a PPTP pro vytvoření zabezpečeného připojení VPN pro vzdálený přístup.

Neuděláte krok vedle

Závěrem lze říci, že zmiňovaný router je vynikající volbou pro ty, kteří chtějí upgradovat svou domácí síť a užít si vyšší rychlosti internetu, širší pokrytí a lepší výkon sítě. Internetové připojení má být stabilní, rychlé, spolehlivé a bezpečné. A přesně tyto požadavky dokáže router Mercusys MR60X splnit. Příjemným bonusem je, že ve srovnání s jinými routery na trhu je Mercusys cenově dostupnou možností, pořídíte ho totiž za méně než 1000 Kč.

