Pozvaní umělci: HRVB/BERLIN/  - BOOGIE + CAVO/SWISS/ VLADIMIR  518 - MASHOLAND/GEORGIA/ PABLO  KALANDARISHVILI/GEORGIA/ RCLS CREW - PROJEKT IHRISKO/svK/ OBRAS AKROBAT - OPEN CALL,  DANIELA HERODESOVÁ - KAFES33.

Zdroj: Kultura města Mladá Boleslav a.s.

STŘEDA  4. 9. = BONDY CENTRUM  = 12:00-19:00WARM UP SESSION =  LIVE MALBA AUT A DODÁVEK

PÁTEK  6. 9. MĚSTO=GALERIE EVENT = PLUHÁRNA  = 12:00-21:00
LIVE:      PAST I SAWSANE
DJ LIL ROWA = STREET  ART WORKSHOPY  = FOOD TRUCK SK8 CONTEST = ART SHOP = ATD…

SOBOTA 7. 9. = URBAN ART A GRAFFITI JAM = TANGENTA
12:00-19:00 =  DJS = GRAFFITI  = MERCH = ART SHOP

Zdroj: Kultura města Mladá Boleslav a.s.