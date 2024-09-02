Pozvaní umělci: HRVB/BERLIN/ - BOOGIE + CAVO/SWISS/ VLADIMIR 518 - MASHOLAND/GEORGIA/ PABLO KALANDARISHVILI/GEORGIA/ RCLS CREW - PROJEKT IHRISKO/svK/ OBRAS AKROBAT - OPEN CALL, DANIELA HERODESOVÁ - KAFES33.
STŘEDA 4. 9. = BONDY CENTRUM = 12:00-19:00WARM UP SESSION = LIVE MALBA AUT A DODÁVEK
PÁTEK 6. 9. MĚSTO=GALERIE EVENT = PLUHÁRNA = 12:00-21:00
LIVE: PAST I SAWSANE
DJ LIL ROWA = STREET ART WORKSHOPY = FOOD TRUCK SK8 CONTEST = ART SHOP = ATD…
SOBOTA 7. 9. = URBAN ART A GRAFFITI JAM = TANGENTA
12:00-19:00 = DJS = GRAFFITI = MERCH = ART SHOP