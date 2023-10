Trh s hypotékami je už nějakou tu dobu stále neměnný. Jak to bude s úroky příští rok? Dočkáme se konečně pozvoleného zlevňování a přiblíží se hypotéční nabídky starým časům?

Foto: kb.cz

Poslední měsíce lze s naprostou jistotou hovořit o tom, že hypotéční trh jednoduše zamrzl. Úroky se dostaly do výšin a zde setrvávají poměrně dlouhou dobu. Vliv na to má spousta faktorů, včetně samotné ekonomické krize. Nabízí se tedy otázka, co bude následovat v dalších týdnech a měsících? Dojde ke zlevnění hypoték v příštím roce?

Na levnější hypotéku možná narazíte

Všem je pravděpodobně zcela jasné, že návrat do roku 2020 a 2021 je z pohledu výše úrokové sazby hypoték doslova nereálný. Rozhodně ne v nejbližší době, potažmo v nejbližších letech. Přesto je světlá naděje, že se úrok začne alespoň trochu snižovat. Vše se odvíjí od toho, zda se podaří do konce příštího roku snížit inflaci. Pak byste mohli narazit na levnější hypotéku.

Pokud by se inflace dostala pod čtyři procenta je pravděpodobné, že současné sedmiprocentní úroky hypoték by mohly klesnout o dva procentní body. Tedy na pět procent. Svítá tak naděje, že v brzké době může dojít k ukončení stagnace úrokových sazeb a v nadcházející době by hypotéky opravdu nepatrně zlevní.

Hypotéka šitá na míru

Ať už se pustíte do výběru hypotéky nyní nebo za nějakou dobu, vždy k volbě přistupujte s maximální obezřetností. Na levnou hypotéku totiž lze narazit, musíte pouze vědět, na co se zaměřit. Hypotéka pochopitelně nabývá odlišných podob.

Klasická hypotéka

Hypotéka bez nemovitosti

Refinancování hypotéky

Odrazovým bodem při výběru vhodného produktu bude bezpochyby úroková sazba, potažmo roční procentní sazba nákladů známá pod zkratkou RPSN. Ta do značné míry vychází z výše zvolené částky, délky splatnosti a přidružených poplatků. Pakliže má být vaším cílem výhodná hypotéka, věnujte dostatečný čas i důkladnému prostudování úvěrových podmínek. Ať už jsou to dodatky, poplatky apod.

Když to s hypotékou nevyjde

Nastat pochopitelně může situace, kdy jednoduše nedosáhnete na hypotéční úvěr nebo si chcete půjčit menší množství peněz. Pakliže ke všemu netoužíte získané finance využít na bydlení a věci s ním spojené, nabízí se pouze jediná alternativa. Jsou to online půjčky, které obdržíte z pohodlí domova.

Vyplníte žádost na internetu

Elektronicky doložíte vše potřebné

Vyčkáte na schválení a výplatu peněz

Poskytovatelem těchto úvěrů mohou být nejenom banky, ale i nebankovní společnosti. Oproti hypotékám narazíte na vyšší úrokovou sazbu. Na druhou stranu se setkáte s neúčelovým charakterem úvěru a benevolentnějšími podmínkami. Online půjčky lze získat mnohem snáze a zároveň se můžete vyhnout nejrůznějším poplatkům za zřízení, vedení úvěrového účtu a předčasné splacení.

Je otázkou, jak trh zamává i s těmito typy úvěrů. Pokud se drobně sníží úroky hypoték, možná se vše projeví i u nebankovních půjček. Záleží, zda se trh začne hýbat nebo bude i nadále stagnovat.

Vyplatí se čekat na snížení úroků?

Další otázkou je, zda má vůbec cenu čekat na to, že úroky hypoték a půjček klesnou na nějakou přiměřenější hodnotu. Pokud totiž řešíte bytovou otázku, potřebujete ji vyřešit nyní, nikoliv až příští rok. Je pravdou, že zase tak velký pokles úrokové sazby nelze v žádném případě očekávat. Pokud tedy žádáte o menší hypotéku nebo půjčku, rozdíly v měsíčních splátkách nebudou tak výrazné a pro mnohé lidi dokonce zanedbatelné.

Nezbývá než čekat, jak bude nadále probíhat ekonomická krize, zda si občané budou stále utahovat opasky a jak to dopadne s výší inflace. Tohle všechno dohromady jde totiž ruku v ruce.