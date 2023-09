Už 34. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH proběhne letos na letňanském výstavišti PVA EXPO PRAHA od 19. do 23. září. Již tradičně najdete mezi stánky vystavovatelů i Dům jedním tahem (DJT) s nabídkou kvalitních nízkoenergetických montovaných rodinných domů.

Foto: dumjednimtahem.cz

Dům jedním tahem má na českém stavebním trhu své pevné místo. Už více než 20 let vyrábí a montuje rodinné domy z velkoplošných dílců z lehkého keramického betonu. Jejich domy kombinují ty nejlepší vlastnosti montovaných domů a pevného dlouhověkého materiálu. Rychlost výstavby si totiž nezadá s dřevostavbou, výsledkem je ale dům z pevného odolného materiálu s nízkými energetickými nároky, který bude bez problémů sloužit i příštím generacím.

Zdroj: dumjednimtahem.cz

NOVINKA 2023: modulární domy

Minulý rok představil Dům jedním tahem propracované virtuální 3D prohlídky svých typových domů. Všech 20 domů z aktuálního katalogu si můžete bez nutnosti opustit stánek DJT virtuálně prohlédnout i letos. Žhavou novinkou jsou ale nové modulární domy pro rekreační i celoroční bydlení. V novém katalogu je pro vás připraveno hned 12 základních modulárních staveb, mezi nimiž nechybí rodinné domy, rekreační domky, provozovny nebo garáž.

Zdroj: dumjednimtahem.cz

Akční nabídka pro návštěvníky FOR ARCHu

Pro návštěvníky FOR ARCHu, které osloví nabídka montovaných Domů jedním tahem, je navíc připravena jedinečná nabídka, díky níž mohou ušetřit 125.660 Kč. Získají totiž zcela ZDARMA nejen typový projekt domu v hodnotě 49.610 Kč a průkaz energetické náročnosti budovy v hodnotě 6.050 Kč, ale také příspěvek 70.000 Kč na vyřízení stavebního povolení. Po skončení veletrhu již nebude možné tuto nabídku využít.

Zdroj: dumjednimtahem.cz

Navštivte Dům jedním tahem na FOR ARCHu

Využijte jedinečnou příležitost potkat se osobně s obchodně-technickými poradci DJT a zeptat se na všechno, co vás k výstavbě domu zajímá, prohlédnou si interiér i exteriér všech typových domů ve 3D, vyzvednout si nový tištěný katalog a získat skvělou nabídku na váš nový domov. To vše na stánku 2B11 v hale č. 2 v areálu PVA EXPO PRAHA od 19. do 23. září.

Zdroj: dumjednimtahem.cz

Další informace a odkaz na vstupenky na For Arch ZDARMA najdete na webu www.dumjednimtahem.cz.