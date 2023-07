HAVEX-auto patří k předním českým autorizovaným prodejcům automobilů. Ve svých devíti provozovnách prodává přes 10 000 vozů ročně a zaměstnává více než 300 zaměstnanců. Dnes již úspěšná firma oslaví letos v listopadu 30leté výročí.

Foto: HAVEX-auto s.r.o.

„Že to půjde“ byl přesvědčen hned od začátku spoluzakladatel a spolumajitel společnosti pan František Havlíček. Díky vytrvalosti a usilovné práci založil se svými třemi společníky, jako jednu ze společností skupiny Havex, 12. listopadu 1993 společnost HAVEX-auto s první provozovnou ve Vrchlabí, a to se dvěma prodejci a dvěma servisními techniky. Tehdy ještě nikdo netušil, že se jedná o jednu z prvních mnoha lokalit, kde dnes společnost působí.

Pracovník - tehdyZdroj: HAVEX-auto s.r.o. Pracovník - nyníZdroj: HAVEX-auto s.r.o.

Ke čtveřici prvních zaměstnanců se postupně přidávali další. Někteří zůstali ve Vrchlabí, jiní zabezpečovali rozvoj nově otevřených poboček. Magická hranice 100 zaměstnanců padla v roce 2007. Silná vize a partnerství s cílem dosáhnout společných cílů představují jeden z klíčových prvků úspěšného podnikání. HAVEX-auto takový významný krok učinil v roce 2009, když podílově vstoupil do společnosti IMOFA, spol. s.r.o., čímž došlo k rozšíření produktového portfolia. Vedle značky Škoda se autorizace rozšířila o vozy značky Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Fiat užitkové vozy a Maserati. O rok později se přidal ještě Seat a před dvěma lety i motorky Vespa, Moto Guzzi, Piaggio a Aprilia.

Rozšířením portólia čísla zase povyrostla. První miliarda obratu přišla v roce 2010 a o jedenáct let později se firma přiblížila až k šestinásobku (společně s IMOFA a HAVEX Mobility).

Ovšem, jakkoli jsou zvyšující se obraty důležité, není v HAVEX-auto všechno jenom o růstu, což dokládají aktivity v oblasti společenské odpovědnosti. Touto aktivitou bylo založení projektu ŠKODA Handy, ve své době největší chráněné dílny v České republice. Za činnosti ve prospěch občanů se zdravotním postižením získal projekt ŠKODA Handy v roce 2010 cenu MOSTY.

Společenská odpovědnost HAVEX-auto zahrnuje i odpovědnost firmy vůči sobě samé. K zaměstnancům se chová s respektem a snaží se investovat jak do jejich růstu, tak do svého rozvoje. V posledních letech se výrazně navýšili investice do digitalizace. Výsledkem je například vlastní prodejní portál prodej-vozu.cz, on-line servis, CRM systém, online kampaně nebo Zákaznické centrum. Postupnými inovacemi se tak firma přesouvá od prodeje na papíře do současného on-line světa, a tím ještě více zkvalitňuje své služby pro klienty, obchodní partnery a v neposlední řadě i pro zaměstnance.

Zákazník - tehdyZdroj: HAVEX-auto s.r.o. Zákazník - nyníZdroj: HAVEX-auto s.r.o.

Vědomí, že úspěch není jen otázkou náhody, ale vytrvalosti a tvrdé práce dovedlo rodinnou firmu mezi lídry v oboru. Zásluhou kolegů, klientů a obchodních partnerů, se stala se nositelem kvality, péče a spolehlivosti.

S jasnou vizí do budoucna, odhodláním sobě vlastním a pod heslem: „Věříme si“, je HAVEX-auto připraven čelit dalším výzvám. Více o historii firmy se dozvíte ZDE.