Jitka Skalická zachraňuje jabloneckou sokolovnu, teď chce pomoci celému Libereckému kraji.

Jitka Skalická | Foto: Starostové pro Liberecký kraj

Jitka Skalická je sokolkou tělem i duší. Ke cvičení ji už od dětství vedli rodiče, a to právě v jablonecké sokolovně. Tady si poprvé vyzkoušela gymnastiku, tady si poprvé rozsekla čelo na schodech. „Vzpomínám si, že sokolovna mě uchvátila již jako malou holku. Vše bylo tak velké, majestátní. A cvičení mě hrozně bavilo.“

Sokolu zůstala věrná i v dalších letech a postupně si uvědomovala, na co vše navazuje. Jako vystudovaná architektka stále více doceňovala kvalitu jablonecké sokolovny a rozhodla se, že právě s ní spojí svůj osud. „Sokolovna ve městě stojí už od roku 1898, její příběh a odkaz předků jsou obdivuhodné. Jejímu volání nešlo odolat.“

Odešla ze svého zaměstnání a naplno se pustila do sokolského života. V roce 2022 se stala starostkou Sokola Jablonec nad Nisou a veškerý čas věnovala a stále věnuje obnově sokolovny a jejímu oživení. Získala pro ni dotace z různých zdrojů a krok za krokem vrací budově původní lesk. Její cíl je přitom jasný – sokolovna má být opět jedním z hlavních center sportovního, ale i spolkového života ve městě.

Nyní se Jitka Skalická vydává do další životní etapy. V září bude kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje. Na kandidátní listině Starostů pro Liberecký kraj bude dokonce dvojkou za obhajujícím hejtmanem Martinem Půtou. „Martin za mnou přišel s tím, že si váží mé práce v Jablonci a že přesně takové aktivní lidi potřebuje celý kraj. Jeho nabídku na kandidaturu jsem přijala a jsem vděčná ostatním členům Starostů, že jsem získala i jejich podporu.“

Do politiky přitom nevstupuje bez zkušeností. V roce 2022 byla zvolena zastupitelkou Jablonce nad Nisou za Starosty pro Liberecký kraj a stala se i členkou rady města. Její tehdejší cesta do veřejného života jako by byla přirozená. Již prvotní aktivity v Sokole ji totiž přivedly až do několika pracovních skupin a komisí města.

V krajské politice se chce opět věnovat hlavně podpoře sportu a zlepšení životních příležitostí pro mladé lidi napříč Libereckým krajem. Jitka Skalická má dvě dnes už dospělé dcery, které jí v těchto cílech hodně pomáhají: „Obě jsou mladé sportovkyně. A já právě díky nim vidím, co mladé lidi trápí, co potřebuje nastupující generace.“

Krajské volby se budou konat 20. a 21. září. Zda v nich uspěje i Jitka Skalická, rozhodnou voliči.

Zadavatel / Zpracovatel: Starostové pro Liberecký kraj