V době nepředvídatelných a vysokých cen energií je kvalitní stínicí technika vhodnou investicí do domu či bytu. Hliníkové předokenní rolety nebo žaluzie dokáží ušetřit tisíce korun ročně za topení i klimatizaci. Navíc s sebou nesou spoustu dalších výhod v podobě zajištění většího soukromí a třeba i ke snížení hluku.

Ušetřete za energie díky dobře zvolené stínicí technice | Foto: climax.cz

Jak zamezit únikům tepla přes okna a dveře?

Těsnění nebo výměna oken či dveří je většinou první věc, která člověka napadne, když potřebuje zamezit velkým únikům tepla přes okna a dveře. Nová izolace částečně únik tepla eliminuje. Ovšem z dlouhodobějšího hlediska je určitě vhodnější vyměnit stará okna za nová s dvojskly nebo trojskly.

Jak velké mohou být úniky tepla v domě?

Nejvíce tepla unikne z domu přes okna.

Odhaduje se, že únik tepla přes okna dosahuje až 40 % z celkové tepelné ztráty.

Zcela nejlepším řešením je vybavit dům stínicí technikou. V dnešní době se jedná nejen o moderní, ale takřka nepostradatelný prvek domu. Přes zimní sezónu dobře vybrané a správně namontované stínění sníží náklady na teplo dokonce až o 30 %.

Stínicí technika je moderní a takřka nepostradatelný prvek každého domu.Zdroj: climax.cz

Proč vybavit dům stínicí technikou a jaké druhy vybírat?

Hlavními důvody pro pořízení stínicí techniky jsou pohodlná regulace světla v místnosti a úspora energií. K dispozici máme několik druhů stínění oken, každé má svoje jedinečné přínosy.

Venkovní žaluzie – podobají se těm vnitřním, ovšem dokáží odrazit mnohonásobně více tepla, a to především dříve, než sluneční paprsky proniknou do domu a zahřejí interiér. V zimě chrání okna zvenčí před chladem a šetří vaše náklady na vytápění. Systém lamel lze naklopit přesně podle vašich potřeb tak, aby do místnosti pronikalo tolik světla, kolik si přejete.

Screenové rolety – brání slunečním paprskům, ale nebrání výhledu ven. Clona je tvořena odolnou látkou s různou propustností světla. Screeny se velmi často využívají jako boční zastínění pergoly. Na oknech však díky svým vysoce větruodolným vlastnostem zabraňují ochlazování skla i v nepříznivých podmínkách a tím zamezují i únikům tepla. Fungují jako plnohodnotné venkovní stínění a nemusíte se obávat jejich zamrznutí ve dnech, kdy je teplota pod nulou.

Venkovní rolety – vytvoří dokonalou tmu v místnosti. Jsou odolnější vůči silnému větru, ale i případným zlodějům. Oproti žaluziím nepropustí do domu tolik hluku zvenčí a poskytnou vyšší tepelnou izolaci okna.

Venkovní žaluzie mají schopnost regulace světla v místnosti. Navíc spoří energii.Zdroj: climax.cz

Hliníkové předokenní rolety sníží náklady na teplo až o 30 %

Moderní a nově postavené domy se pyšní velkými skleněnými okny. Zajistí dostatek světla v místnostech a krásný výhled do zahrady a okolí. Ovšem právě takto rozsáhlé skleněné plochy v domě je potřeba chránit – uniká přes ně velké množství tepla. Kvalitní hliníkové předokenní rolety nesmí na domě takového typu rozhodně chybět.

Hliníkové předokenní rolety a jejich výhody:

Vytvoří izolační vrstvu mezi domem a venkovním prostředím.

Dokonale ochrání okna před sluncem, UV zářením, ale i větrem nebo deštěm.

Zamezují ochlazení skla v zimě.

Snižují teplený únik přes okna o 30 %.

Spoří v zimě vaše náklady za topení.

Zamezují zlodějům pohled i vstup do vašeho domu.

Zajistí pocit bezpečí a naprosté soukromí.

Prodlužují životnost vašich oken.

V létě šetří finance za klimatizaci.

Venkovní předokenní rolety snižují tepelný únik přes 30 %.Zdroj: climax.cz

Venkovní hliníkové rolety jsou vyrobeny z odolného a kvalitního hliníku. Lamely jsou naplněny PUR pěnou, díky čemuž navíc pomáhají snižovat hluk a zároveň dokonale regulují teplo v místnostech. Navíc vytvoří i moderní vzhled vašeho domu, jelikož si můžete vybrat ze široké nabídky barev a odstínů přesně tak, aby rolety perfektně ladily s barvou střechy, dveří nebo s exteriérem domu.

Nevíte, jakou barvu a typ venkovního stínění zvolit? S výběrem vám pomůže také chytrá AR aplikace od Climaxu. Stačí do aplikace pořídit snímek vašeho domu a můžete si jej “obléct” podle nejnovějších trendů ve stínění do podoby, která mu bude nejlépe slušet.

Chytrá AR aplikace vám pomůže s výběrem vhodného venkovního stínění.Zdroj: climax.cz

Chytrá stínicí technika šetří čas i peníze

Představte si, že jedete na dovolenou a chcete se vrátit do příjemně vytopeného domu. Nebo chcete odradit zloděje a chránit opuštěný dům před vloupáním. Moderní stínění oken je již automatizované – na dálku lze rolety ovládat dle libosti, aniž byste museli doma fyzicky být.

Chytré venkovní rolety jsou napojené na ovládací systém, který lze na mobilním telefonu jedním dotykem ovládat. Ráno rolety vytáhnete, večer zatáhnete. Nebo se díky chytrým čidlům předokenní rolety či žaluzie v zimě při vysoké sluneční aktivitě samy otevřou, aby byl domov vyhříván zvenčí slunečními paprsky. Vy se nemusíte o nic starat nebo si lámat hlavu nad tím, kdo rolety otevře nebo zavře. Předokenní rolety vám dopřejí pohodlí, úspory za vytápění i bezpečí, které si zasloužíte.

Chytré venkovní rolety jsou moderní stínicí technikou, kterou lze ovládat přes mobilní telefon.Zdroj: climax.cz

Jak ještě chytře zamezit únikům tepla?

Je mnoho dalších způsobů, jak doma efektivně hospodařit s teplem. Přinášíme několik typů, které společně s roletami pomohou v každé domácnosti šetřit finance.