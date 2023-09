Snížení tepelných ztrát znamená úsporu peněz, ochranu životního prostředí a zvýšení komfortu v objektu.

Foto: Portaflex s.r.o.

S rostoucími cenami energií je investice do lepší izolace objektu také způsobem, jak může správný hospodář snížit riziko budoucích nákladů. Znamená to, že nebude tak zranitelný vůči náhlým cenovým skokům na trhu s energiemi. Navíc - plastové clony nejen že omezí průvan, tj. ztráty tepla, ale slouží i jako bariéra proti dešti, sněhu či zanášení nečistot větrem. Chrání pracovníky, materiál a zboží uskladněné blízko stavebních prostupů.

Ochrana proti odlétávání nečistotZdroj: Portaflex s.r.o.

Lamelová clona z průhledných plastových pásků je jednoduché opatření. Výrobek lze rychle namontovat do většiny otvorů, aby mohl přinášet okamžitý úsporný efekt. Na nosné liště visí průhledné měkké pásy, kterými můžete libovolně procházet a projíždět. Mají různou tloušťku a překrytí, které se navrhují dle výšky otvoru a velikosti průvanu. Pracovník snadno projde a technika projede – lamely se jednoduše protlačí a pak se ihned vracejí do vertikální polohy, kde plní svou funkci.

Ochrana vašeho domuZdroj: Portaflex s.r.o.

Plastové clony jsou vhodné pro širokou škálu aplikací, včetně vrat, dveří, průchodů, oddělovacích stěn a dalších. Mohou být použity ve skladových halách, průmyslových zařízeních, chladících skladech a mnoha dalších místech.

Montáž malých a středních clon je jednoduchá a rychlá, lze ji zvládnout pomocí běžného nářadí a přiloženého návodu. Instalaci extrémně velkých clon nebo varianty posuvných či shrnovacích clon provádí český výrobce - firma Portaflex s.r.o. - již 26 let po celé republice. V případě starších nefunkčních clon či kyvných vrat zajistí ekologickou likvidaci stávajících opotřebovaných PVC výplní.

Ochranná clona ve lvím výběhuZdroj: Portaflex s.r.o.

Průhledné clony nevisí pouze ve frekventovaných vratech výrobních hal či logistických center. Našly si cestu do objektů občanské vybavenosti a rodinných domů. Mnozí zákazníci využívají široké nabídky měkčeného PVC (které si kreativně přejmenovali vzhledem k průhlednosti na „měkké sklo“) i pro jiné účely. Instalují plastové pásy jako ochrany do psích boudiček, jako průhledné podložky na stoly, parapety nebo je použijí do venkovních pergol proti dešti, sněhu a větru.

Ing. Petr Ďásek, Portaflex s.r.o., www.plastove-clony.cz

Ochrana pracovištěZdroj: Portaflex s.r.o.