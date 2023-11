Pro absolventy základních škol nabízíme studijní a učební obory

Výukové středisko: U Panského dvora 1006/1a Ústí nad Labem - Klíše

Studijní obory (vhodné i pro dívky)

● Pozemní stavitelství (36-47-M/01)

● Mechanik seřizovač (23-45-L/01)

Učební obory technické (nejen pro chlapce)

● Elektrikář (26-51-H/01)

● Automechanik (23-68-H/01)

● Autoelektrikář (26-57-H/01)

● Autoklempíř (23-55-H/02)

● Strojní mechanik (23-51-H/01)

● Obráběč kovů (23-56-H/01)

Výukové středisko: Čelakovského 250/5 Ústí nad Labem - Krásné Březno

Učební obory stavební (nejen pro chlapce)

● Instalatér (36-52-H/01)

● Truhlář (33-56-H/01)

● Kominík (36-56-H/01)

● Truhlářská výroba (33-56-E/01)

● Tesař (36-64-H/01)

● Malíř, natěrač (36-57-E/01)

● Zedník, obkladač (36-67-H/01)

● Zednické práce (36-67-E/01)

– technické vzdělání v maturitních a učebních oborech zaměřených na stavebnictví, strojírenství, autoopravárenství, elektrotechniku a obory zpracování dřeva

– nadstandardní vybavení odborných učeben pro maturitní i učební obory

– moderně vybavené odborné dílny včetně CNC strojů

– zdarma učebnice, pracovní oděv a základní nářadí

– finanční odměny žáků všech učebních oborů v rámci produktivní činnosti školy

– odbornou praxi ve firmách, včetně finanční odměny

– stravování (obědy) pro všechny žáky školy

– exkurze, sportovní a kulturní aktivity

– ubytování v moderním domově mládeže včetně celodenní stravy

Dlouhodobá spolupráce s firmou Metrostav poskytuje smluvním žákům stipendium , profesní vybavení pro praktickou část výuky a pracovní uplatnění po ukončení studia. Odborná praxe v rámci studia je možná přímo na pracovištích firmy, a to včetně velmi dobrého finančního ohodnocení – odměn . Obdobná spolupráce je s firmami ústeckého regionu, ve kterých žáci vykonávají odbornou praxi.

Dny otevřených dveří

· sobota 25. 11. 2023 od 8:00 do 12:00 hodin

· úterý 28. 11. 2023 od 14:00 do 18:00 hodin

· úterý 16. 1. 2024 od 14:00 do 18:00 hodin